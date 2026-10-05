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Jaký důchod bere rakouský senior po 45 letech práce? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

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U nás se o rakouských penzích traduje, že sousedé za hranicí žijí […]
Jaký důchod bere rakouský senior po 45 letech práce? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Jaký důchod bere rakouský senior po 45 letech práce? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 02:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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