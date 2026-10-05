Kadeřnice a stylistky prosí seniorky: k šedým vlasům nikdy nenoste tuhle 1 barvu. Přidává 10 let

Šediny dnes nosí s hrdostí čím dál víc žen. S novou barvou vlasů ale často přestanou fungovat i kousky, které v šatníku léta věrně sloužily. Přesný počet let navíc nikdo nezměří, stylistky se však shodují, že jedna oblíbená barva umí tvář pod stříbrnými vlasy pořádně unavit.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Viníkem je teplá béžová
Řeč je o teplé béžové a jejích příbuzných, tedy velbloudí, pískové a světle hnědé. Poradci přes barvy ji u žen se šedými vlasy řadí mezi úplně nejméně lichotivé odstíny.
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Je to trochu paradox. Béžová celé generace platila za elegantní a bezpečnou volbu, ke které se nedá nic zkazit. Dokud byly vlasy hnědé nebo blond, opravdu skvěle ladila.
Foto: Freepik.com Proč se s šedinami nesnese
Šedým vlasům chybí teplý pigment, a proto působí chladně. Teplá béžová má naopak v sobě žlutý podtón. Tyto dvě teploty se vedle sebe perou, takže stříbrné vlasy najednou vypadají zažloutle a mdle.
Přidává se k tomu ještě jedna věc. S věkem pleť bledne a obličej má přirozeně méně kontrastu než dřív. Když k světlým vlasům a světlé pleti přidáte béžovou u krku, všechno se slije dohromady a tvář ztratí obrysy. Výsledkem je unavený výraz, který si člověk v zrcadle neumí vysvětlit.
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Béžová škodí hlavně tehdy, když je přímo pod bradou. Pískové kalhoty, sukně, boty nebo kabelka v karamelovém tónu klidně zůstanou, protože jsou od obličeje daleko.
Máte béžový pulovr, bez kterého si zimu neumíte představit? Uvažte si k němu barevný šátek nebo šálu. Pruh syté barvy mezi svetrem a bradou obličej oddělí a znovu mu vrátí svěžest.
Foto: Shutterstock.com Čím béžovou nahradit
Pokud máte ráda decentní neutrální barvy, sáhněte po chladnějších příbuzných béžové. Světle šedá, šedobéžová nebo studený taupe působí podobně klidně, ale se šedinami ladí. Výborně fungují také čistá bílá a tmavě modrá, které vytvoří vedle stříbrných vlasů pěkný kontrast.
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Kdo se barev nebojí, může zkusit syté odstíny. Smaragdově zelená, královská modrá, malinová nebo vínová dodají obličeji jas, o který ho béžová připravuje.
Zkouška, která trvá pár minut
Nejjistější je vyzkoušet si to na sobě. Postavte se k oknu, kde je dost denního světla, a k bradě si postupně přikládejte kousky látky v různých barvách. U některých se obličej rozjasní, u jiných pohasne. Rozdíl uvidíte okamžitě.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.palettehunt.com/colors/colors-to-avoid-for-grey-hair, https://www.artinaging.com/blogs/art-in-aging-blog/what-to-wear-with-grey-hair, https://nikolbeauty.com/blogs/youtube-videos/what-colors-to-wear-with-gray-hair, https://www.extrainspirace.cz/velky-modni-preslap-ceskych-seniorek-chteji-omladnout-ale-uplne-nevedome-si-pridavaji-i-10-let-v-obliceji/, https://www.extrainspirace.cz/velka-chyba-ceskych-seniorek-u-volby-barev-obleceni-mlade-zeny-pod-40-se-chytaji-za-hlavu-a-nechapou-proc-to-delaji/, https://yourcolorstyle.com/blogs/blog/gray-hair-avoid-these-colors-to-look-your-best Přečtěte si také: Ani béžová, ani bílá. Stylistky radí ženám po 60 letos nosit 1 barvu svetru, se kterou zmizí vrásky z obličeje