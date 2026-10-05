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Čistotní Vikingové dělali jednu hygienicky odpornou věc. Ženy se jí musely účastnit

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Severští nájezdníci patřili k nejčistším lidem raného středověku. Archeologické nálezy i dobové kroniky dokazují, že jejich péče o tělo předčila zbytek Evropy. Jeden společný ranní zvyk ale vyvolává dodnes otázky.
Čistotní Vikingové dělali jednu hygienicky odpornou věc. Ženy se jí musely účastnit

Čistotní Vikingové dělali jednu hygienicky odpornou věc. Ženy se jí musely účastnit

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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