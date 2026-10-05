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Ani Kréta, ani Rhodos. Češi letos v říjnu berou útokem 1 řecký ostrov, kde je moře 23 stupňů a ceny jako před 5 lety

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Kdo si chce prodloužit léto, nemusí v říjnu sahat po dálkových letech ani […]
Ani Kréta, ani Rhodos. Češi letos v říjnu berou útokem 1 řecký ostrov, kde je moře 23 stupňů a ceny jako před 5 lety

Ani Kréta, ani Rhodos. Češi letos v říjnu berou útokem 1 řecký ostrov, kde je moře 23 stupňů a ceny jako před 5 lety

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 03:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

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