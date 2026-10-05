Ani Kréta, ani Rhodos. Češi letos v říjnu berou útokem 1 řecký ostrov, kde je moře 23 stupňů a ceny jako před 5 lety

Kdo si chce prodloužit léto, nemusí v říjnu sahat po dálkových letech ani mířit na dva nejznámější řecké ostrovy. Cestovní kanceláře z Česka dál létají na menší ostrov kousek od tureckého pobřeží, kde se pořád dá koupat a kde po prázdninách klesají ceny. Řeč je o Kosu. Ceny z doby před pěti lety berte jako nadsázku, ušetřit se tu ale v říjnu opravdu dá.
Dovolená po prázdninách láká čím dál víc lidí
Cestovat až po skončení letních prázdnin přestává být výjimkou. Deník v září přinesl data luxusní cestovní sítě Virtuoso, podle kterých počet podzimních cest do evropských letovisek s tradičně letní sezonou vzrostl během dvou let na víc než dvojnásobek. Řecké ostrovy firma jmenuje vedle Francouzské riviéry a jihovýchodní Itálie mezi oblastmi, kde je nárůst nejvýraznější.
Češi se k trendu přidávají po svém. Podle mluvčí Čedoku Kláry Divíškové, jejíž slova přinesl Deník, sahají po prázdninách nejraději po klasických pobytech u moře. Řecko řadí k místům, kde se v září i v říjnu ještě dobře koupe a odpočívá.
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Kolik Čechů letos v říjnu na Kos poletí, cestovní kanceláře nezveřejňují. V říjnové nabídce ale ostrov nechybí. Týdenní last minute zájezd s odletem z Česka se na začátku října dal sehnat zhruba od 11 000 Kč na osobu, přičemž cena se samozřejmě liší podle hotelu, termínu a stravy.
Voda pořád hřeje jako na začátku léta
Hlavním lákadlem je moře. Jeho průměrná teplota se u Kosu v říjnu drží kolem 23 °C, tedy zhruba tam, kde bývá v červnu na začátku sezony. Ostrov leží v souostroví Dodekanés na jihovýchodě Egejského moře, kde bývá voda v říjnu teplejší než u Korfu nebo na severu Řecka.
Ani na souši nehrozí zima. Teploměr ukazuje přes den obvykle 22 až 26 °C, což je příjemné na pláži i při procházce mezi památkami, kdy člověka netrápí srpnová výheň. Kos proto loni v srpnu doporučil jako ideální cíl na říjnovou dovolenou britský deník Express.
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Největší rozdíl poznáte na ubytování. Za stejný pokoj zaplatíte v říjnu znatelně méně než v srpnu, protože hotely v Řecku po konci hlavní sezony běžně zlevňují o desítky procent. Kos v tom výjimkou není: jakmile odjedou prázdninové davy, jdou majitelé pokojů s cenami dolů.
Příjemně překvapit umí i útrata v tavernách. Řecký server To Vima loni v červnu upozornil na reportáž tureckého deníku Hürriyet. Turečtí návštěvníci si v ní pochvalovali, že se v restauracích na Kosu často najedí levněji než v oblíbených letoviscích u nich doma.
Co Kos v říjnu nabízí, přehledně shrnuje tabulka:
Oblast Kos v říjnu Srovnání Teplota moře průměrně kolem 23 °C zhruba jako v červnu na začátku sezony Teploty přes den obvykle 22 až 26 °C bez srpnové výhně Ubytování znatelně levnější oproti srpnu Jídlo v tavernách často levnější (podle zkušeností tureckých turistů) oproti oblíbeným letoviskům na tureckém pobřeží Ostrov, který se dá projet na kole Přečtěte si také: Ani Egypt, ani Turecko. V říjnu se Češi opalují u moře s 28 stupni v zemi, kde oběd stojí pod 110 Kč
Kosu se přezdívá „ostrov kol“, protože kopců je tu málo a cyklisté mají vlastní stezky. Půjčovny kol patří k běžné výbavě rušnějších letovisek a v říjnu, kdy už slunce tolik nepálí, je jízda podél pobřeží mnohem příjemnější než v srpnu.
Rovinatý Kos s vlastními cyklostezkami se dá v říjnu pohodlně projet na kole. Ilustrační foto. Zdroj: Wolfgang Weiser / Pexels.
Na kole se dostanete i k místům spojeným s nejslavnějším rodákem ostrova. Narodil se tu Hippokratés, otec západní medicíny. V hlavním městě roste platan, se kterým pověst spojuje Hippokratovo vyučování, a kousek za městem leží Asklepion, ruiny starověké svatyně zasvěcené léčení, odkud dohlédnete přes moře až k Turecku.
Na co myslet před odletem
Pár věcí už připomíná, že léto končí. S deštěm je třeba počítat, během měsíce obvykle přijde pět až sedm mokrých dní. Večery jsou navíc chladnější než v létě, takže se vyplatí přibalit deštník a lehkou bundu.
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Pozor si dejte i na konec sezony. Většina ubytování mimo hlavní město funguje zhruba od května do října, takže s blížícím se listopadem stahují rolety první taverny, obchody i hotely. Kdo chce mít jistotu teplého moře i otevřených podniků, sáhne raději po termínu v první polovině října.
Zdroje: https://greeka.com/dodecanese/kos/weather, https://greektriplanner.me/blog/visiting-greece-in-october, https://denik.cz/svet/dovolena-bez-horka-zajem-o-podzimni-pobyty-po-evrope-roste-hotely-zdrazuji/, https://www.tovima.com/tourism/kos-perfect-for-an-october-holidays-escapade-express, https://www.tovima.com/tourism/turkish-hurriyet-kos-is-stunning-and-affordable/, https://www.cabaigne.net/europe/ile-de-kos/mois/octobre/, https://levnocestovani.cz/zajezdy/evropa/recko/recke-ostrovy/ostrov-kos/last-minute, https://levnocestovani.cz/pruvodce/evropa/recko/recke-ostrovy/ostrov-kos/pocasi
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