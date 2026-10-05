Tuhle 1 věc nikdy neskladujte v lednici. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč rychle ztrácí chuť

Po návratu z nákupu jde u mnoha lidí všechno rovnou do chladu. Jogurty, sýr, šunka a s nimi i jeden druh zeleniny, kterému lednice spíš škodí. Patří to mezi nejčastější chyby při ukládání potravin a na talíři se to pozná snadno, protože plod je pěkně vybarvený, ale chutná spíš po vodě. Proč se to děje, už vědci rozebrali do detailu.
Rajčatům chlad bere vůni
Řeč je o rajčatech. Jejich chuť stojí na třech složkách. Cukry a kyseliny cítíme na jazyku, třetí část obstarávají těkavé aromatické látky, které vnímáme hlavně nosem. Právě ony dávají zralému plodu tu typickou letní vůni.
Sladkost a kyselost přečkají pobyt v lednici skoro beze změny. S vůní je to horší. Jakmile teplota klesne zhruba pod 12 °C, plod aromatických látek vytváří méně. Rajče tak může vypadat jako z obrázku, a přesto v ústech působí ploše.
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Chlad navíc mění i strukturu. Dužina pak bývá moučnatá a ztrácí příjemnou šťavnatost, takže rajče zklame i tím, jak se kouše.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Složka rajčete Jak ji vnímáme Co s ní udělá pobyt v lednici Cukry a kyseliny na jazyku zůstávají skoro beze změny Těkavé aromatické látky hlavně nosem pod zhruba 12 °C jich plod vytváří méně Dužina při kousání bývá moučnatá a ztrácí příjemnou šťavnatost Co ukázal pokus s chlazenými plody
Tým z Floridské univerzity, Cornellovy univerzity a čínských pracovišť popsal v roce 2016 v odborném časopise PNAS, co se v chlazeném rajčeti děje. Zralé plody vědci nechali ležet při teplotě 5 °C jeden, tři nebo sedm dní.
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Rozhodující se ukázala délka pobytu v chladu. Kratší pobyt na jeden až tři dny se na plodech zřetelně neprojevil. Rajčata chlazená celý týden měla aromatických látek znatelně méně a nedohnala to ani za další tři dny při pokojové teplotě. V navazující části výzkumu ležela rajčata v chladu osm dní a aromatických látek v nich pak zbyla zhruba třetina.
Rozdíl poznali i ochutnávači. Při degustaci, které se zúčastnilo 76 lidí, dostala chlazená rajčata horší hodnocení než čerstvě sklizená.
Proč se chuť už nevrátí
Výzkumníci dohledali příčinu přímo v genech. Delší chlad utlumí ty, podle kterých si plod aromatické látky vyrábí. Teplo pak probudí jen část z nich a ostatní dál pracují na nízké obrátky.
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Když rajče z lednice necháte den odpočinout na lince, vrátí mu to chuť jen zčásti. Autoři studie už tehdy uvažovali o šlechtění odrůd, které by chlad snášely lépe. Do té doby ale musí pomoct správné uložení doma.
Rajče prochladne dřív, než ho koupíte
Domácí lednice není jediné místo, kde rajče prochladne. Obchodníci a přepravci rajčata záměrně chladí, aby zůstala déle prodejná. V chladu totiž méně hnijí a pomaleji měknou. Plod tak může přijít o část vůně dřív, než ho vůbec vložíte do košíku.
Potíž je i v tom, že chlad zasahuje do samotného dozrávání. Tlumí geny, které celý proces řídí, takže dozrávání v lednici vázne. Nedozrálé kusy proto patří spíš na linku, kde mohou v klidu dojít.
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Každý další týden v domácí lednici tedy jen prohlubuje ztrátu, která mohla začít už cestou do obchodu.
Kam s rajčaty v kuchyni
Rajčatům nejlépe svědčí běžná teplota v bytě. Stačí jim volné místo na kuchyňské lince mimo přímé slunce, třeba na velkém talíři nebo dřevěném prkénku. Poslouží i méně vytápěná místnost, dokud v ní teplota neklesne pod zhruba 12 °C.
Rajčatům nejvíc svědčí pokojová teplota na kuchyňské lince mimo přímé slunce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pár zásad, díky kterým si rajčata udrží plnou chuť:
Kupujte jen tolik, kolik sníte během několika dní. Nejměkčí kusy spotřebujte jako první a tvrdší nechte dozrát na lince. Když už rajčata v lednici skončí, krátký pobyt na jeden až tři dny jim podle pokusu výrazně neuškodí. Přečtěte si také: Řezník radí Čechům: udělejte s vepřovým před pečením tuhle 1 věc a nikdy nebude tuhé
Za místo na kuchyňské lince se rajčata odvděčí vůní, kterou plody z lednice zkrátka nemají.
Zdroje: https://ezorigin.csmonitor.com/Science/2016/1017/Science-explains-why-tomatoes-don-t-belong-in-the-fridge, https://gizmodo.com/why-storing-tomatoes-in-the-fridge-is-a-bad-idea-1787928573, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/641689-ne-vsem-potravinam-lednice-prospiva-tyhle-tam-urcite-nedavejte, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-potraviny-ktere-nepatri-do-lednicky-324527, https://www.bosch-home.com/cz/inspirujte-se/zachran-jidlo/skladovani-zeleniny, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-si-pockat-na-sklizen-rajcat-24780.html, https://dumabyt.cz/rubriky/akce/tipy/jak-nejlepe-uchovavat-potraviny-aby-zustaly-co-nejdele-cerstve_28952.html, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5098663