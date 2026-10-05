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Paul Alexander strávil 72 let v kovovém válci. Podtlak mu roztahoval plíce, které obrna úplně odpojila od mozku

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V létě 1952 zasáhla Spojené státy jedna z nejhorších epidemií dětské obrny. Šestiletý Paul Alexander z texaského Dallasu se nakazil poliovirem a během několika dní ochrnul od krku dolů.
Paul Alexander strávil 72 let v kovovém válci. Podtlak mu roztahoval plíce, které obrna úplně odpojila od mozku

Paul Alexander strávil 72 let v kovovém válci. Podtlak mu roztahoval plíce, které obrna úplně odpojila od mozku

Zdroj: Foto: Picryl
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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