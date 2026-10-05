Hořčice zasetá na podzim krmí půdu a čistí ji od chorob. Kdo ji ale nechá na záhoně příliš dlouho, přidělá si práci na celé jaro

Podle dat
VÚLHM dosahuje opakovaně setá hořčice průměrně 35 tun čerstvé biomasy na hektar, v níž se váže kolem 161 kilogramů dusíku a 239 kilogramů draslíku. Na hobby záhonu o dvaceti metrech čtverečních to znamená několik kilogramů zelené hmoty plné živin, které by jinak přes zimu vyplavila dešťová voda do spodních vrstev. Jak hořčice „krmí“ záhon a proč to zvládá lépe než pytlované hnojivo
Princip stojí na jednoduché logice záchytné plodiny. Zatímco granulovaný draslík nebo kostní moučka dodávají konkrétní prvky přímo, hořčice funguje jako živý filtr: kořeny prorůstají půdním profilem, nasávají rozpuštěné živiny a ukládají je do pletiv. Po posečení a zapravení se biomasa rozkládá, mikroorganismy ji přeměňují a mineralizované živiny se postupně uvolňují pro následnou kulturu. Vedle toho kořenové kanálky zlepšují vsakování srážek i provzdušnění, což je bonus, který žádné pytlované hnojivo nenabídne.
Rozdíl oproti klasickému podzimnímu přihnojení je tedy zásadní. Chemické či minerální hnojivo doplní jeden nebo dva prvky, organickou hmotu do půdy samo o sobě nepřidá. Hořčice naopak recykluje, co v záhonu zbylo, a současně buduje strukturu. Pro domácí pěstitele, kteří nechtějí řešit laboratorní rozbory a přesné dávkování, představuje nejsnazší cestu, jak záhon přes zimu udržet v kondici.
Biofumigace na záhonu: kdy brukvovitá pletiva potlačí půdní choroby
Méně známá přednost hořčice tkví v její chemii. Brukvovitá pletiva obsahují glukosinoláty, látky, které se po mechanickém narušení (sekání, drcení) a zapravení do vlhké půdy štěpí na isothiokyanáty. Tyto těkavé sloučeniny působí podobně jako fumigační přípravky a mohou tlumit některé půdní houby i háďátka. V materiálech distribuovaných
Cornell Cooperative Extension se uvádějí konkrétně rody Pythium, Rhizoctonia a Phytophthora včetně druhu P. capsici; ve srovnávacím pokusu s ovsem vykazovala hořčice příznivější trend právě vůči tomuto patogenu.
Háček spočívá v načasování a technice. Biofumigační efekt vyžaduje:
Správné růstové stadium, ideálně počátek kvetení, kdy je koncentrace glukosinolátů nejvyšší. Jemné nadrcení, čím menší kousky, tím víc buněk se naruší a tím víc aktivních látek se uvolní. Okamžité zapravení, isothiokyanáty jsou těkavé; ponechání nadrcené hmoty na povrchu znamená ztrátu účinku do vzduchu místo do půdy.
Kdo porost pouze poseče a odejde, získá slušný mulč a potlačení plevelů, ale účinek proti chorobám bude výrazně slabší. Podle
University of Missouri je mezi nadrcením a zapravením ideální odstup v řádu minut, maximálně desítek minut. Přesný termín setí v českých podmínkách: okno se zavírá rychleji, než čekáte
Pro většinu českých zahrad vychází bezpečný interval výsevu na období od 20. srpna do 15. září. Metodika VÚLHM doporučuje 20. srpna až 10. září, katalog Saatbau CZ uvádí polovinu srpna až polovinu září a specializovaný prodejce
Poporostem připouští výsev až do konce září, ovšem s podmínkou minimálně šesti týdnů vegetace před prvními silnějšími mrazy.
Konec září proto považujeme za hraniční termín vhodný spíš pro nejteplejší polohy jižní Moravy nebo Polabí. Ve vyšších a chladnějších oblastech hrozí, že porost nestihne vytvořit dostatek biomasy a celá akce ztratí smysl.
Co se týká nákladů, podzimní servis záhonu vyjde na překvapivě málo:
Prodejce Gramáž Orientační cena SEMO 300 g od 21 Kč OBI 200 g 35 Kč Poporostem 250 g / 500 g 35 Kč / 52 Kč MJM agro 400 g 47 Kč
Na dvacet metrů čtverečních záhonu stačí zhruba 80–100 gramů osiva. Jedno malé balení tedy pokryje i větší zahrádkářskou parcelu.
Bod zlomu: kdy se z pomocníka stává zdroj jarních komplikací
Největší riziko podzimní hořčice nespočívá v setí ani v růstu, ale v odkladu ukončení porostu. Dokud rostliny kvetou, zahradník drží situaci pod kontrolou. Jakmile ale nasadí šešule a semena začnou dozrávat, rovnice se obrací. Zralá semínka padají do půdy, přečkají zimu a na jaře vzcházejí jako výdrol, desítky až stovky nechtěných hořčičných semenáčků roztroušených po celém záhonu.
Přerostlý porost navíc dřevnatí. Silné stonky se rozkládají pomaleji, zapravení vyžaduje víc síly a hutná vrstva zbytků na povrchu zpomaluje jarní prohřívání i osychání půdy. Místo aby zahradník v březnu rovnou připravoval řádky, tráví čas sekáním, hrabáním a čekáním.
Bezpečné pravidlo pro hobby záhon zní: zasáhnout ve chvíli, kdy rozkvetla zhruba polovina květů, nejpozději do týdne od začátku kvetení. Po posečení a zapravení nechat před jarní výsadbou odstup dvou až čtyř týdnů, aby se biomasa začala rozkládat a půda se stabilizovala.
Kde hořčici raději vůbec nesejte: rotační past brukvovitých
Hořčice bílá sdílí čeleď s košťálovinami, ředkvičkami, kedlubnami i řepkou. Kdo ji zaseje na záhon, kde příští rok plánuje zelí nebo brokolici, riskuje přenos společných chorob a škůdců. Obzvlášť nebezpečná je nádorovitost košťálovin; na pozemcích s historií tohoto onemocnění by brukvovitá meziplodina situaci zhoršila.
Pro záhony s brukvovitou návazností představuje lepší volbu svazenka nebo oves. Svazenka nepatří do žádné z běžných zelinářských čeledí, takže rotační konflikt prakticky odpadá. Oproti hořčici postrádá biofumigační chemii, ale jako univerzální krycí plodina pro strukturu a ochranu půdy obstojí spolehlivě.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková