Tyto 3 spotřebiče v kuchyni žerou proud, i když je nepoužíváte. Elektrikáři radí vytáhnout je ze zásuvky

Zkuste si večer zhasnout v kuchyni a chvíli se rozhlížet. Někde svítí zelené číslice hodin, jinde malá kontrolka nebo podsvícený ovládací panel. Každé takové světýlko prozrazuje, že přístroj zůstává pod proudem a čeká na další povel.
Jeden spotřebič na vyúčtování skoro nepoznáte. V součtu za celou domácnost ale tahle tichá spotřeba podle odhadů spolkne několik procent ročního odběru elektřiny, někdy až desetinu. U tří kuchyňských pomocníků se proto vyplatí jednoduchý zvyk: po použití vytáhnout vidlici ze zásuvky. U kávovaru a fritézy to kvůli požární bezpečnosti radí i elektrikáři.
Mikrovlnka si nechává platit za hodiny
Mikrovlnná trouba patří mezi nejčastěji jmenované zloděje elektřiny, protože její displej s časem svítí ve dne i v noci. Mikrovlnky z doby před evropskými limity, tedy typicky kusy vyrobené před rokem 2010, si podle amerických odhadů berou v klidu kolem 4 W. Přepočteno na celý rok jde zhruba o 35 kWh, což při orientační ceně 5,50 Kč za kilowatthodinu vychází přibližně na 190 Kč. Mikrovlnky uváděné na evropský trh od roku 2013 smějí s hodinami brát nejvýš 1 W, tedy necelých 9 kWh a asi 50 Kč za rok.
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Platíte tedy hlavně za to, aby trouba ukazovala čas, který vidíte i na mobilu.
Kávovar je vzhůru, i když je káva dávno dopitá
Kávovary měly v pohotovostním režimu vždycky pověst nenasytů. Evropský projekt SELINA, na kterém se kolem roku 2010 podílelo i české Středisko pro efektivní využívání energie (SEVEn), počítal u typického kávovaru s přibližně 60 kWh za rok. Při stejné orientační ceně by to dělalo asi 330 Kč za rok. Stroje uváděné na evropský trh od roku 2013 smějí v pohotovostním režimu brát nejvýš 1 W a nové kusy se navíc musejí po dovaření samy přepnout do úsporného režimu.
Starší kávovar mohl v pohotovostním režimu spotřebovat kolem 60 kWh elektřiny za rok. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Výjimkou bývají chytré kávovary ovládané přes Wi-Fi a vybavené velkým displejem. Takový stroj si i ve chvíli, kdy zrovna nic nepřipravuje, řekne o jednotky wattů. Upozornil na to pro magazín EatingWell Jason Altshuler, který v Coloradu vede elektroinstalační firmu.
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Druhým důvodem je bezpečnost. Americká Národní asociace požární ochrany (NFPA) doporučuje po použití odpojovat každý přístroj s topným článkem a do téhle skupiny patří i kávovar, protože si vodu na kávu nahřívá sám. U starších kusů bez automatického vypínání to platí dvojnásob.
Fritéza má hodně elektroniky a horkou spirálu
Podle Altshulera patří horkovzdušné fritézy a jim podobné minitrouby mezi přístroje, které na lince odebírají znatelné množství energie, i když v nich zrovna nic nepřipravujete. Může za to výbava, kterou výrobci v posledních letech přidali: dotykový displej, řada přednastavených programů a elektronika, která to všechno řídí.
Automatické vypínání, které má řada modelů, sice riziko požáru snižuje, elektrikáři však i tak doporučují fritézu a minitroubu po použití odpojit. Přepětí v síti umí poškodit spínač natolik, že se přístroj zapne bez vašeho zásahu a topné těleso se rozpálí. Když jsou uvnitř zbytky jídla a nikdo není doma, může z drobné závady vzniknout vážný problém.
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Od 9. května 2025 platí pro přístroje nově uváděné na evropský trh nařízení 2023/826. Takové přístroje smějí v pohotovostním režimu brát nejvýš 0,5 W a s displejem, který ukazuje třeba čas, maximálně 0,8 W. Pravidla se týkají i mikrovlnných trub, kávovarů a dalších spotřebičů na vaření a přípravu nápojů.
Přístroje připojené k Wi-Fi mají pro síťový pohotovostní režim volnější limit, podle typu zařízení 2 až 8 W.
Jak se pohotovostní příkon mikrovlnek s hodinami během let snižoval, shrnuje tabulka:
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Mikrovlnka s hodinami Příkon v pohotovostním režimu Spotřeba za rok Model z doby před rokem 2010 kolem 4 W (odhad) zhruba 35 kWh Model uvedený na trh v letech 2013 až 2025 maximálně 1 W nejvýš 8,8 kWh Model uvedený na trh od 9. května 2025 maximálně 0,8 W nejvýš 7 kWh
Kuchyňské přístroje ale u nás vydrží roky. První evropské limity začaly platit až v roce 2010 a spotřebiče s displejem tehdy směly brát až 2 W. Čím je vaše mikrovlnka nebo váš kávovar starší, tím větší smysl odpojování dává.
Jak to zařídit bez věčného tahání kabelů
Nejpohodlnější je zapojit spotřebiče do prodlužovací lišty s vypínačem. Stačí pak stisknout jeden spínač a celá kuchyňská sestava je bez proudu.
Přečtěte si také: Geniální vynález z Německa: tahle kamna dokážou vyrábět elektřinu s výkonem až 250 W Prodlužovací lišta s vypínačem odpojí celou kuchyňskou sestavu jedním stiskem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přesná čísla prozradí měřič, který se zapojí mezi zásuvku a vidlici spotřebiče. Během krátkého měření uvidíte, kolik si který přístroj bere, a budete vědět, kde odpojování přinese nejvíc.
Zdroje: https://www.bobvila.com/articles/does-unplugging-appliances-save-electricity/, https://www.tzb-info.cz/6911-uzivatelska-prirucka-o-pohotovostni-spotrebe-elektriny-domacich-spotrebicu, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32023R0826, https://www.hunker.com/2104958/appliances-unplug-after-using/, https://www.novinky.cz/clanek/jak-na-to-jak-usetrit-za-elektrinu-40545517, https://cnn.iprima.cz/energeticky-detektiv-kde-ve-vasem-dome-zbytecne-mizi-elektrina-i-kdyz-nejste-doma-512312, https://www.nemko.com/blog/changing-eu-requirements-for-standby-mode, https://www.thestandard.com.hk/wellness/article/335203/4-kitchen-appliances-that-should-be-unplugged-immediately-after-use, https://www.aol.com/lifestyle/were-today-years-old-found-170000811.html
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