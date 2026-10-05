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Evropa ustoupila Trumpovi kvůli drahé naftě. Zákaz vývozu z USA by zasáhl celý svět, říká expert

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Evropské země uvolní část nouzových zásob nafty a dalších ropných produktů. Krok přišel po tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hrozil zákazem vývozu americké nafty.
Evropa ustoupila Trumpovi kvůli drahé naftě. Zákaz vývozu z USA by zasáhl celý svět, říká expert

Evropa ustoupila Trumpovi kvůli drahé naftě. Zákaz vývozu z USA by zasáhl celý svět, říká expert

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 02:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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