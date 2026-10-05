Osudová smůla v lásce: Která znamení zvěrokruhu mají nejčastěji zlomené srdce?

Každý z nás zná člověka, který má úspěšnou kariéru, vypadá skvěle a těší se pevnému zdraví, ale přesto se trápí kvůli lásce. Vydržet s někým dlouhodobě je pro něj obrovský problém a ať se snaží sebevíc, zůstává bez vztahu. Dvě znamení zvěrokruhu tíhnou ke vztahovým problémům podle astrologie nejvíce.
Láska bývá krásná, ale umí být i neúprosná. Zatímco některá znamení proplouvají vztahy s lehkostí, jiná jako by přitahovala citové karamboly a neopětované city. Pokud máte pocit, že se vám v lásce lepí smůla na paty, možná za to mohou hvězdy. Podívejte se na dvě znamení, která na svou romantickou a důvěřivou povahu doplácejí nejčastěji.
Ryby (21. února – 20. března)
Když jde o lásku, Ryby jsou na tom zaručeně mizerně. Mají tendenci vidět v druhých to nejlepší, a to i přesto, že jde ve skutečnosti o sobecké a špatné lidi. Ryby jsou
empatické a citlivé, kvůli partnerovi jsou schopny všechno obětovat a pečovat o ně až do úplného vyčerpání.
Aby toho nebylo málo, podvědomě si vybírají partnery, kteří jsou na tom psychicky špatně – Ryby jim prostě jen
chtějí pomoct. Tím se však dostávají do pomyslného kolotoče, který jim ničí vztahy i vlastní psychiku. Vztahy pro Ryby nejsou jednoduché. Každá maličkost je rozhodí, což vadí druhé polovičce. Foto: Magnific
Ryby jsou velmi citlivé a často až plačtivé. I přes svou snahu všechno napravit
partnerům často lezou na nervy. Místo toho, aby měly spokojený vztah, jejich drahá polovička od nich utíká, aby jim nemusela neustále utírat slzy.
Řešení může být náročné, ale je potřebné: Přestaňte se k partnerovi chovat, jako by byl vaše dítě. Váš partner by měl být soběstačný člověk, vám rovnocenný. Místo svých představ
sledujte činy dané osoby a všímejte si, jestli se o vás opravdu zajímá, nebo vás jen využívá. Raci (22. června – 22. července)
Raci milují celou svou duší, přesto je to mnohdy málo. Do vztahů skákají po hlavě už po krátké známosti a
ignorují veškerá varovná znamení. V jejich hlavě je daná osoba dokonalá a nic jiného si nepřipouští. Na svého partnera se příliš vážou a jakmile vztah skončí, Rakům se zhroutí celý svět.
Často zůstávají ve vztazích i přesto, že je ničí, a
partnerovi odpouští i věci, které by se odpouštět nikdy neměly. Proto i zadaní Raci mohou žít velmi nešťastný život, ale nikdy nenajdou dostatek sil, aby ze vztahu odešli. Raci vkládají do svých partnerů příliš velkou důvěru. Ne vždy se to ale vyplácí. Foto: Magnific
Raci by si měli dovolit zpomalit. Důvěra a hluboký cit se mají budovat krok za krokem. Než do vztahu vloží celé své srdce, měli by sledovat, zda druhý člověk reaguje se stejnou péčí, respektem a spolehlivostí. A pokud ne, měli by se mít na pozoru.
Upozornění redakce: Horoskopy a astrologie slouží výhradně k pobavení a osobnímu zamyšlení. Nepředstavují vědecky podložené předpovědi ani odborné rady. O svém životě, vztazích a rozhodnutích rozhodujete vždy vy sami, nikoli hvězdy. Zdroj: Autorský text, redakce Kapitalio.cz