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Stylistka pozná do 5 vteřin, jestli máte správnou velikost podprsenky. Stačí jí jediný pohled na vaše ramena

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Dennívýzva
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Ramena toho o spodním prádle prozradí překvapivě hodně. Zkušené poradkyně v obchodech s prádlem si této nápovědy všimnou hned, jakmile žena vyjde z kabinky. Žádné kouzlo za tím ovšem není a stejný pohled zvládnete i sama doma před zrcadlem. Stačí vědět, co hledat.
Stylistka pozná do 5 vteřin, jestli máte správnou velikost podprsenky. Stačí jí jediný pohled na vaše ramena

Stylistka pozná do 5 vteřin, jestli máte správnou velikost podprsenky. Stačí jí jediný pohled na vaše ramena

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 02:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

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