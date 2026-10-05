Stylistka pozná do 5 vteřin, jestli máte správnou velikost podprsenky. Stačí jí jediný pohled na vaše ramena

Ramena toho o spodním prádle prozradí překvapivě hodně. Zkušené poradkyně v obchodech s prádlem si této nápovědy všimnou hned, jakmile žena vyjde z kabinky. Žádné kouzlo za tím ovšem není a stejný pohled zvládnete i sama doma před zrcadlem. Stačí vědět, co hledat. Večerní pohled do zrcadla
Vyzkoušejte to dnes večer. Sundejte podprsenku a prohlédněte si ramena. Zůstaly vám na nich červené pruhy nebo dokonce mělké rýhy? Pak ramínka celý den nesla víc váhy, než měla, a nejčastějším viníkem je příliš velký obvod.
Kdo nosí podprsenku správné velikosti, takové stopy na ramenou obvykle nemívá. Ramínka mají ke kůži přiléhat, ale nikdy by se do ní neměla zařezávat.
Přečtěte si také: Polské seniorky to dělají každé ráno. 1 sklenice tohoto nápoje nalačno a cítí se o 10 let mladší Foto: Shutterstock.com Proč se ramínka zařezávají
Spousta žen je přesvědčená, že prsa drží nahoře ramínka. Ve skutečnosti má hlavní práci odvádět pás pod prsy, který obepíná hrudník. Ramínka slouží spíš jako pojistka, která košíčky udrží na místě.
Když pás sedí volně, prsa ho svou vahou táhnou dolů a tíha se přesune na ramena. Mnohé ženy pak udělají to, co se nabízí: ramínka si přitáhnou, aby prsa byla výš. Tlak na ramena tím ale ještě vzroste. Příliš utažená ramínka mohou přispívat i k nepříjemnému pocitu v ramenou a krku. Pokud vás tyto partie bolí dlouhodobě, poraďte se se svým lékařem.
Když ramínko pořád padá
Opačný problém vypadá nevinně. Ramínko vám sjíždí z ramene a vy ho během dne pořád vracíte zpátky. Někdy je opravdu jen moc dlouhé a stačí ho zkrátit posuvnou sponkou.
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Pokud ale padá i po utažení, příčina bývá jinde. Volný obvod se během dne posouvá po zádech nahoru a ramínka se tím samovolně povolují.
Foto: Shutterstock.com Prozradí to i záda
Pohled na ramena doplňte otočením bokem k zrcadlu. Zapínání by mělo vést vodorovně v jedné linii s přední částí. Když se vzadu zvedá směrem k lopatkám, obvod vás nedrží.
Další rychlý test zvládnete prsty. Uchopte zadní díl podprsenky a zkuste ho odtáhnout od těla. Pokud mezi látkou a zády zbude víc místa než zhruba na dva prsty, obvod je pro vás velký.
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Nejčastějším řešením je zvolit pevnější, tedy menší obvod, který převezme váhu poprsí a ramínkům uleví. Ženám s větším poprsím se navíc vyplatí podprsenky se širšími ramínky, protože se tolik nezařezávají. Pomoci mohou i měkké silikonové podložky, které se vkládají pod ramínka a rozloží tlak.
Kdo si se svou velikostí není jistý, může zajít do specializované prodejny prádla. Tam vám poradkyně pomůže najít střih, o kterém během dne ani nebudete vědět.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://magazin.astratex.cz/jak-poznat-spravne-padnouci-podprsenku, https://www.spravnapodprsenka.cz/caste-problemy-a-jak-je-resit/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/44568-jak-vybrat-spravnou-velikost-podprsenky, https://www.timo.cz/cs/blog/nejcastejsi-potize-zpusobene-spatnou-velikosti-podprsenky-b259.html, https://www.zeny.cz/krasa-a-moda/8-chyb-ktere-delame-pri-vyberu-podprsenky-a-jak-se-jich-vyvarovat-1589.html, https://www.moda-pradlo.cz/clanek/9/jak-na-podprsenku/ Přečtěte si také: Tahle 1 věc na kabelce je podle stylistů největší prohřešek. Má ji 8 z 10 Češek a působí pak levně