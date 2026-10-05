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Dobrá zpráva pro české důchodce. Důchod se zvedne i o 540 Kč a navíc dostanou tento 1 příspěvekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Leden je pro seniory měsícem, kdy se na výpisu z účtu objeví […]
Dobrá zpráva pro české důchodce. Důchod se zvedne i o 540 Kč a navíc dostanou tento 1 příspěvek
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 05.10.2026 02:43
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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