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Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji 1 věcí, která vydrží roky a nic nestojí

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Dennívýzva
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Po večeři zbude půl hrnce guláše nebo miska rizota a ruka skoro sama zamíří do zásuvky pro roli fólie. Přitom pomocník, který stejnou práci zvládne znovu a znovu, stojí jen...
Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji 1 věcí, která vydrží roky a nic nestojí

Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji 1 věcí, která vydrží roky a nic nestojí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 03:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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