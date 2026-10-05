Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji 1 věcí, která vydrží roky a nic nestojí

Po večeři zbude půl hrnce guláše nebo miska rizota a ruka skoro sama zamíří do zásuvky pro roli fólie. Přitom pomocník, který stejnou práci zvládne znovu a znovu, stojí jen o kousek vedle ve skříňce. Málokdo si ho ale všimne.
Talíř udělá z misky dózu
Kolik domácností fólii skutečně vyškrtlo z nákupního seznamu, žádná statistika nesleduje. Trik, o kterém se v kuchyních mluví, je ale tak prostý, že ho vyzkoušíte hned dnes večer. Na misku se zbytky místo fólie položíte obyčejný talíř.
Talíř položený na misku se zbytky by měl její okraj dokola o kousek překrýt a nikde se nekývat. Ilustrační foto.
Než talíř na misku položíte, zkuste si ho nanečisto přiložit. Hodí se ten, který okraj misky dokola o kousek překryje, nikde se nekývá a nezůstane pod ním škvíra. Na širokou mísu se salátem tak sáhnete po velkém mělkém talíři, na malou misku s omáčkou stačí dezertní talířek nebo podšálek. A když doma žádný kus nesedí, poslouží i plochý podnos.
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Na celém triku je nejlepší, že vás nestojí nic. Talíře má doma každý a při troše opatrnosti vydrží celé roky, kdežto fólie se spotřebuje a pak ji koupíte znovu.
Z lednice rovnou do mikrovlnné trouby
Misku přikrytou talířem uložíte večer do lednice a talíř na ní může zůstat i druhý den, až budete zbytky ohřívat. Celou ji vložíte do mikrovlnné trouby, jídlo důkladně prohřejete a talíř sundáte až těsně před podáváním.
Zvedejte ho opatrně, protože se pod ním drží horká pára. Celé to navíc funguje jen tehdy, když jsou miska i talíř vhodné do mikrovlnné trouby.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani cukr. Červená řepa ve sklenici vydrží do jara, když do nálevu přidáte 1 věc ze spíže Kynoucí těsto je potřeba přikrýt
Druhou chvílí, kdy se po fólii v kuchyni sahá, bývá kynutí těsta. Přikrýt ho opravdu musíte, protože proudící vzduch z povrchu vytahuje vlhkost. Těsto pak osychá, tvoří se na něm tuhá kůrka a hůř nabírá objem.
Nepřikryté těsto při kynutí na povrchu osychá a hůř nabírá objem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Talíř položený na mísu tuhle práci zvládne bez potíží. Pekaři mají v zásobě ještě jednu možnost. Těsto vyklopí na čistou pracovní desku, povrch mu potřou trochou oleje a přikryjí ho toutéž mísou, ve které se míchalo, jen obrácenou dnem vzhůru. Pod ní vznikne malá komůrka, ve které se drží vlhkost i teplo z vlažného mléka nebo vody. Řídké a lepivé těsto by se ale pod mísou rozteklo, proto zůstává v míse a přikryje se talířem.
Kde talíř nestačí
Talíř nikdy nepřilne tak těsně jako fólie. Jak dobře misku uzavře, záleží hlavně na tom, jak přesně sedne na její okraj. Pro kynoucí těsto nebo zbytky jídla v lednici to ale obvykle bohatě stačí. Pokud talíř na misce klouže nebo okraj nepřekryje celý, zkuste jiný kus nádobí, třeba větší talíř nebo podnos.
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Na zabalení samotného kousku potraviny talíř nepoužijete. Tam lidé často sahají po bavlněných ubrouscích napuštěných voskem, které se teplem dlaní vytvarují kolem potraviny. Ty už ale něco stojí, nesnesou horkou vodu ani teplé jídlo a vosk se z látky postupně vytrácí, takže je po čase musíte koupit znovu.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Vlastnost Talíř Bavlněný ubrousek napuštěný voskem Kolik stojí nic, talíře má doma každý už něco stojí Jak dlouho vydrží při troše opatrnosti celé roky vosk se postupně vytrácí, po čase je potřeba nový Jak kryje přikryje misku, těsnost záleží na tom, jak přesně sedne na okraj teplem dlaní se vytvaruje kolem potraviny Na co se hodí kynoucí těsto, zbytky jídla v lednici zabalení samotného kousku potraviny Omezení nepřilne tak těsně jako fólie, jednotlivý kousek potraviny jím nezabalíte nesnese horkou vodu ani teplé jídlo Proč fólie zatěžuje i koš
Každý utržený kus fólie poslouží jedinkrát. Jakmile jídlo rozbalíte, fólie už patří jen do koše. Ani recyklace není u tak tenkého a poddajného plastu snadná. Třídicí technika si s ním bez zvláštního zařízení neporadí, protože se zachytává v mechanismech a zanáší je.
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Žlutý kontejner na plasty fólii v Česku přijme, pokud na ní nezůstaly zbytky jídla ani mastnota. Fólie, která celou noc kryla omáčku, tak většinou skončí ve směsném odpadu. Talíř stačí opláchnout a druhý den může sloužit znovu. Kdo chce s fólií skoncovat postupně, může začít jen u zbytků v lednici a teprve potom zkusit těsto.
Zdroje: https://www.tastingtable.com/1186513/the-sustainable-plastic-wrap-swap-thats-already-in-your-kitchen, https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/02/Jak-spravne-tridit-plasty.docx, https://www.fa.cvut.cz/galerie/atelierove-prace/2024/bouril-talir-na-jidlo-2024-07-10-23-39-49/attachment_d662f2b810a4d8115f31b116c10ccc06_combinepdf-1-.pdf, https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/07/story-of-plastic-sticky-problem-of-plastic-wrap, https://www.busbysbakery.com/why-does-dough-need-to-be-covered/, https://littlehousebigalaska.com/2021/02/how-to-cover-bread-dough.html, https://energozrouti.cz/clanek/cesi-meni-potravinovou-folii-za-tuhle-opakovane-pouzitelnou-vec-jidlo-v-ni-vydrzi-cerstve-mnohem-dele-a-usetri-stovky-rocne, https://www.kingarthurbaking.com/blog/2022/02/21/how-can-i-get-single-use-plastic-out-of-my-baking