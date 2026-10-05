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Za tuhle 1 starou VHS kazetu vám sběratelé na Aukru zaplatí klidně i 5 450 Kč. Čechům se válí na půdě a neví o tom

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Dennívýzva
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Ohraná kazeta z videopůjčovny, kterou by většina lidí bez rozmýšlení hodila do […]
Za tuhle 1 starou VHS kazetu vám sběratelé na Aukru zaplatí klidně i 5 450 Kč. Čechům se válí na půdě a neví o tom

Za tuhle 1 starou VHS kazetu vám sběratelé na Aukru zaplatí klidně i 5 450 Kč. Čechům se válí na půdě a neví o tom

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 04:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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