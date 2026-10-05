Za tuhle 1 starou VHS kazetu vám sběratelé na Aukru zaplatí klidně i 5 450 Kč. Čechům se válí na půdě a neví o tom

Ohraná kazeta z videopůjčovny, kterou by většina lidí bez rozmýšlení hodila do pytle s odpadky. Přesto se kvůli jedné takové před pěti lety na Aukru strhla přetahovaná, jakou tuzemský trh s videokazetami do té doby nezažil. A podobný kus může ležet v krabici na leckteré půdě.
Šest zájemců a jedna kazeta z půjčovny
Inzerát vypadal nenápadně. Šlo o použitý kus, který podle prodávajícího začínal na regálu videopůjčovny a pak strávil řadu let v soukromé sbírce. Uvnitř byl japonský animovaný film Akira, a to s českým dabingem.
Dražba skončila 30. června 2021. Přihazovalo šest lidí a cena se zastavila na 5 450 korunách. Za kazetu, která prošla rukama zákazníků půjčovny, je to částka, o jaké se většině majitelů starých pásek ani nesní.
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Podle Petra Svobody, jehož sbírka čítá zhruba 15 tisíc videokazet, drží Akira mezi kazetami prodanými v Česku cenový rekord. Uvedl to v únoru 2023 v reportáži Aktuálně.cz. Dražba přitom odstartovala s vyvolávací cenou v řádu stovek korun a o konečné částce rozhodlo až přihazování zájemců.
Svoboda zná videoéru z první ruky. Spolu s režisérem Lukášem Bulavou napsal scénář dokumentu Králové videa z roku 2020, který zachycuje dobu pirátsky kopírovaných kazet a amatérských rychlodabingů. Videokazety tehdy pro mnoho domácností představovaly hlavní cestu k západní filmové tvorbě, kterou oficiální distribuce do kin ani do vysílání nepouštěla.
Jasno má i v tom, po čem sběratelé pasou nejvíc. „Největší hlad je vždycky po hororech, čím méně známý a obskurnější, tím lepší,“ dodal pro tentýž magazín. Akira sice horor není, do skupiny méně obvyklých titulů s dobovým českým zněním ale zapadá přesně.
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Akira je výjimka a většina krabic z půdy takové peníze nevynese. Na Aukru se koncem roku 2024 prodal originál filmu Smrtící spona z roku 1984 zhruba za 1 500 korun a kazeta s Vetřelcem přibližně za 500 korun.
Na opačném konci stojí velké filmové hity, které vycházely v obřích nákladech. Za ty majitel dostane nanejvýš několik desítek korun. Kazeta bez jakékoliv zvláštnosti se obvykle udá za částku v řádu desítek až stovek korun.
Kazeta Cena Poznámka Akira (s českým dabingem) 5 450 Kč Aukro, dražba skončila 30. června 2021, přihazovalo šest lidí Smrtící spona (originál, film z roku 1984) zhruba 1 500 Kč Aukro, konec roku 2024 Vetřelec přibližně 500 Kč Aukro, konec roku 2024 Masově vydávané filmové hity nanejvýš několik desítek korun vydávané v obřích nákladech Běžné kazety řád desítek až stovek korun většina krabic z půdy Jak poznat, že máte doma poklad Přečtěte si také: Kolik si vydělá kadeřnice v Praze za celý měsíc i s dýškem? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Než krabici odnesete do sběrného dvora, projděte kazety jednu po druhé a u každé si všimněte tří věcí:
jakou má českou verzi, protože sběratelé cíleně shánějí dobové znění včetně rychlodabingu; kdo ji vydal a o jaké vydání jde, protože nejvíc se cení první vydání a rarity; v jakém stavu je pásek i obal.
Rychlodabing se pozná snadno. Jeden člověk v něm obvykle namlouvá všechny role a pod jeho hlasem je pořád slyšet původní zvuková stopa.
Přečtěte si také: Kdo má v kuchyni tuhle mísu po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 10 000 Kč Při probírání starých kazet rozhoduje české znění, vydání i stav pásku a obalu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co ukáže archiv ukončených aukcí
Inzeráty na videokazety občas uvádějí závratné sumy. Takovou cenu si ovšem každý prodávající stanoví podle vlastních představ, a ta o tom, kolik kazeta opravdu vynese, proto vypovídá jen málo. Spolehlivější vodítko dávají dražby dovedené do konce, ve kterých kazeta skutečně změnila majitele. Srovnávejte přitom co nejpřesněji, tedy tentýž film v tomtéž vydání.
Aukro u skončených nabídek ukazuje, kolik lidí přihazovalo a na jaké částce dražba skončila, takže si srovnání uděláte během pár minut.
Zabalenou kazetu nechte zavřenou
Zvláštní péči si zaslouží kusy, které dosud nikdo nevybalil z továrenské fólie. Tu nechte nedotčenou, i když vás láká podívat se dovnitř. Sběratelé si cení toho, že kazeta zůstala zavřená od výroby, a roztržením fólie by nález přišel o velkou část své hodnoty.
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Poradit se dá také s nadšenci. Tuzemská sběratelská komunita má na Facebooku například stránku
VHS kazety z české provenience a sběratelé tam nabízejí kazety k prodeji i k výměně. Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Nemáte v obýváku vázu z ČSSR? Za 1 typ dnes sběratelé platí tisíce.
Zdroje: https://aukro.cz/akira-japonske-anime-v-ceskem-dabingu-raritni-vhs-z-domaci-sbirky-6991848370, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stare-vhs-kazety-cena/, https://www.denik.cz/hobby/sberatele-vhs-kazet/, https://energozrouti.cz/clanek/vhs-videokazety-aukce-sberatelstvi, https://www.e15.cz/magazin/filmova-recenze-vtipna-vzpominka-na-rychlodabing-1372895, https://www.dotyk.cz/lifestyle/-stare-vhs-prodej-statisice-korun/, https://magazin.aktualne.cz/kdo-ma-doma-tuhle-videokazetu-muze-dostat-desitky-tisic-z-vh/r~1d0ceda2b36211ed8d680cc47ab5f122/