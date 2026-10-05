V září a říjnu se na zahradě rozhoduje celá příští sezóna. Pět prací, které většina zahrádkářů odkládá, až je pozdě

Kdo si představuje podzimní zahradničení jako úklid listí a zavírání branky, přichází o nejcennější biologická okna celého roku. Právě teď, v prvních říjnových dnech, tráva ještě aktivně roste, půda drží teplo z léta a cibuloviny čekají na uložení do země. Každý z pěti zásahů pracuje s tím, co se v půdě a kořenech odehrává přes zimu: s ukládáním energie, s přezimováním chorob a se stabilitou půdní struktury. Odložíte‑li je, jarní start zahrady bude pomalejší, slabší a náchylnější k problémům.
Trávník v říjnu: proč je scarifikace teď účinnější než na jaře
Chladnomilné trávy českých okrasných trávníků prožívají na podzim druhou růstovou vlnu: stébla se po letním stresu regenerují a kořeny aktivně prorůstají do hloubky. To dělá z října ideální termín pro scarifikaci, provzdušnění vidlemi nebo dutými hroty a případný dosev holých míst. Zásah otevře povrch, odstraní plsť a mech a tráva má ještě čas rány zacelovat, pokud stále roste a půda zůstává zpracovatelná.
Jarní aerace, která mnohé láká jako hlavní termín, má podle odborných materiálů
Royal Horticultural Society a amerických univerzitních extenzí jednu zásadní nevýhodu: narušený povrch na jaře obsadí plevele dřív než kulturní trávy. Na podzim je tlak plevelů výrazně nižší.
Praktický signál: pokud po scarifikaci vidíte, že stébla během týdne znatelně obrůstají, jste v okně. Jakmile trávník přestane reagovat růstem, hlavní renovaci přesuňte na příští podzim a omezte se na vyhrabání listí. Růže a černá skvrnitost: sanitární úklid, který sníží jarní nákazu
Pod keři růží leží listy napadené černou skvrnitostí, houbou
Diplocarpon rosae. Každý ponechaný list funguje jako zásobárna spor pro příští sezonu; pokud napadený materiál zůstane ležet, infekční cyklus se na jaře roztočí dřív a intenzivněji.
Co udělat hned:
Shrabat a odstranit veškeré napadené listí zpod keřů. Nekompostovat; spálit nebo odvézt do sběru. Odstřihnout viditelně nemocné výhony. Razantní tvarovací řez teď nedělat — podzimní zásah je hygienický; tvarování patří do předjaří.
Kdo plánuje výsadbu nových prostokořenných růží, má okno od období vegetačního klidu do doby, než půda zamrzne; v teplejších nížinách to může být i pozdní listopad, ve vyšších polohách je rozumné stihnout to dřív.
Cibuloviny a česnek: dvě plodiny, jedno pravidlo — kořeny před mrazem
Jarně kvetoucí cibuloviny (narcisy, krokusy, tulipány, hyacinty) potřebují období chladu k tomu, aby na jaře vykvetly, a zároveň musí stihnout vytvořit kořenový systém před promrznutím půdy. Narcisy a krokusy patří do země co nejdříve; tulipány jsou tolerantnější a snesou i pozdější říjnový termín.
Česnek potřebuje 1–2 měsíce při teplotách mezi 0 a 10 °C, aby na jaře vytvořil plnohodnotné palice. V chladnějších oblastech ČR (podhorské kotliny, vyšší polohy) dává smysl sázet od poloviny října; v teplejších nížinách klidně i později, ale stále do zpracovatelné půdy.
Podle
RHS je právě podzimní výsadba česneku klíčová pro kvalitu sklizně; jarní sázení sice funguje, ale palice bývají menší a méně členěné. Sklizeň a skladování: proč jablka nepatří vedle mrkve
Říjnová sklizeň pozdních odrůd jablek, hrušek, kořenové zeleniny a dýní vyžaduje víc než sběr do přepravek. Každý plod s poškozením (otlačeninou, prasklinou, stopou po škůdci) musí jít stranou ke spotřebě jako první. Jen nepoškozené kusy mají šanci přežít v dobrém stavu do zimy.
Zásadní detail: jablka uvolňují značné množství etylenu, plynného hormonu urychlujícího zrání. Kořenová zelenina uložená v jejich blízkosti rychleji měkne a ztrácí kvalitu.
SZPI na to upozorňuje ve svých materiálech. Řešení je jednoduché: jablka skladovat odděleně od mrkve, celeru, petržele a řepy.
Kadeřávek a kapusty, které ještě stojí na záhonech, v říjnu sklízejte průběžně; obě plodiny snášejí chlad výrazně lépe než teplomilné druhy a mráz jim často prospívá chuťově.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Trvalky a ochranný mulč: proč s přikrytím spěchat znamená škodit
Ochranný mulč na trvalky a cibuloviny má přijít až po výrazném ochlazení půdy, ideálně ve chvíli, kdy povrch začíná promrzat. Příliš brzká vrstva mulče do teplé říjnové půdy zadrží teplo, podpoří hnilobu korunních partií a zmate rostliny v přípravě na dormanci.
Co udělat teď, na začátku října:
Odstranit nemocné a napadené stonky trvalek. Zdravé ponechat, slouží jako přirozený úkryt pro užitečný hmyz a chrání korunky před větrem. Připravit materiál na mulčování: kompost, listí z nenapadeného opadavého stromoví, slámu. Počkat. Finální vrstvu 5–10 cm rozložit až po dalším ochlazení; v mnoha lokalitách to bude druhá polovina října nebo začátek listopadu.
Organický mulč přes zimu postupně proniká do půdy, zlepšuje její strukturu, živí mikroorganismy a tlumí teplotní výkyvy, které jinak vytlačují kořeny mělce zasazených trvalek k povrchu. Jarní start pak bývá rychlejší a zdravější.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková