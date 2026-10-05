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V září a říjnu se na zahradě rozhoduje celá příští sezóna. Pět prací, které většina zahrádkářů odkládá, až je pozdě

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Začátek října 2026, a většina českých zahrad ještě stojí uprostřed pěti prací, které rozhodnou o tom, jak silně vyrazí do jara.
V září a říjnu se na zahradě rozhoduje celá příští sezóna. Pět prací, které většina zahrádkářů odkládá, až je pozdě

V září a říjnu se na zahradě rozhoduje celá příští sezóna. Pět prací, které většina zahrádkářů odkládá, až je pozdě

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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