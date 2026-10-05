Babiččin trik na bramboračku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a chutná jako od babičky z vesnice

Kdo jako dítě jezdíval k babičce na vesnici, třeba si vybaví chvíli, kdy stála nad bublajícím hrncem a mnula mezi dlaněmi něco zeleného. Za pár minut pak voněla celá kuchyně. Doma se tahle vůně napodobit často nedaří, i když jsou v hrnci stejné brambory. Rozdíl dělá jedna lžička a hlavně okamžik, kdy skončí v polévce.
Vůně, kterou jde vyvařit
Ta lžička patří sušené majoránce. Svou typickou vůni nese v aromatických látkách, kterým dlouhý var nesvědčí a které z hrnce postupně unikají. Když se bylinka nasype hned na začátku k zelenině a pak se s polévkou vaří půl hodiny, do talíře z ní doputuje jen slabý náznak.
Druhá část triku se odehrává v dlaních. Odměřenou lžičku si nasypte do dlaně a chvíli ji mněte, dokud se suché lístky nerozpadnou na drobné kousky. Z rozlámaných lístků se vonné látky dostanou do horké polévky rychleji než z celých. Babičky tohle věděly z praxe a vysvětlení k tomu nepotřebovaly.
Přečtěte si také: Němci skupují tyhle skleněné mísy z ČSSR a platí za ně až 5 000 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě Majoránka promnutá v dlaních uvolní do horké polévky vůni rychleji, protože se suché lístky rozpadnou na drobné kousky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik a kdy přesně
Pro běžný hrnec bramboračky počítejte zhruba s jednou lžičkou sušené majoránky. Kdo vaří ve větším hrnci nebo má rád výraznější bylinkovou chuť, klidně přisype ještě trochu. Na konci vaření pak postupujte v tomto pořadí:
Majoránku přidejte, až kostky brambor i kořenová zelenina snadno povolí pod vidličkou, tedy v posledních minutách vaření. Některé recepty dokonce radí rozemnout ji do hrnce až po vypnutí plotny. Ve stejnou chvíli přidejte i prolisovaný česnek. Tahle dvojice se v české kuchyni potkává v mnoha jídlech. Nechte hrnec na plotně už jen chvilku, aby se bylinka s česnekem prohřály, a pak ho stáhněte z ohně. Sůl a pepř doladíte až podle chuti hotové polévky, ve které už jsou všechny přísady. Dóza, která už nevoní
Ani sebelepší načasování nespasí majoránku, která v kuchyni leží několik let. Než ji vsypete, přičichněte k ní. Pokud z otevřené dózy skoro nic necítíte, bylinka už svou sílu ztratila a polévku neprovoní, ať ji mnete jakkoli.
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Aby vydržela voňavá co nejdéle, schovejte ji do dózy, která pořádně těsní, a uložte ji do chladné a suché skříňky. Police přímo nad sporákem, kde se drží teplo a pára z vaření, k tomu vhodná není.
Na čem vůně stojí
Aby měla majoránka na čem stavět, potřebuje polévka poctivý základ. Do tradiční bramboračky patří vedle brambor ještě kořenová zelenina, houby a česnek. Sušené houby dají polévce sytější vůni lesa, jen je potřeba je nejdřív nechat nabobtnat ve vodě. Tmavou tekutinu z namáčení pak nalijte do hrnce také, protože nese velkou část houbové chuti.
Sušené houby namočené předem ve vodě dodají bramboračce sytou lesní vůni a nálev z nich patří do hrnce také. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Babiččina verze se navíc pozná podle hustoty, protože se vaří pořádně hutná a sytá. Přesné složení se ale dům od domu liší.
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Že babičky po majoránce sahaly tak samozřejmě, má hluboké kořeny. Hospodyně s ní v tradiční české kuchyni počítaly u jídel z brambor i u všeho, co vznikalo při domácí zabijačce.
Až vám příště bude bramboračka bublat na plotně, nechte sáček s majoránkou ležet až do konce. Lžička promnutá v dlaních těsně před dovařením polévku provoní tak, jak si ji pamatujete z babiččiny kuchyně.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/8902-prazdniny-u-babicky-ta-nejlepsi-letni-bramboracka-voni-houbami-a-majorankou-a-zasyti-i-jako-hlavni-chod/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Majoránka_zahradní, https://forbes.cz/skromny-narodni-klenot-tradicni-bramboracka-je-ikona-mezi-ceskymi-polevkami/, https://www.nemeckyeshop.cz/blog-a-recepty/bramboracka-jako-od-babicky/, https://www.ceskestavby.cz/rostliny/majorana-majoranka.html, https://www.recenzopedia.cz/jidlo-a-napoje/jednodruhove-koreni/majoranka-koreni/, https://www.denik.cz/gastronomie/kremova-bramboracka-s-liskami.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-spravne-pridat-majoranku-do-bramboracky/