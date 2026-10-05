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Babiččin trik na bramboračku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a chutná jako od babičky z vesnice

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Kdo jako dítě jezdíval k babičce na vesnici, třeba si vybaví chvíli, kdy stála nad bublajícím hrncem a mnula mezi dlaněmi něco zeleného. Za pár minut pak voněla celá kuchyně....
Babiččin trik na bramboračku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a chutná jako od babičky z vesnice

Babiččin trik na bramboračku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a chutná jako od babičky z vesnice

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 03:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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