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Policie hledá svědky potyčky v Běchovicích. Řidič auta se střetl s mladíkem na koloběžce

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Dennívýzva
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Pražští policisté vyšetřují potyčku mezi sedmašedesátiletým řidičem Peugeotu a sedmnáctiletým mladíkem, který na koloběžce vezl čtrnáctiletou dívku. Incident se odehrál ve čtvrtek 1. října…
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prechod-kdy-doslo-dn

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 12:25

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