V říjnu je házejte pod hortenzie plnými hrstmi. V zimě přijde zázrak

Majitelé zahrad s jehličnany to dobře znají. Sotva podzim začne, zem pod stromy se pokryje vrstvou šišek a další přibývají každý den. Místo aby všechny putovaly do bioodpadu, zkuste si část odložit stranou.
Šišky totiž v zahradě najdou překvapivé využití – od mulčování záhonů přes vytvoření vzdušné organické vrstvy až po dekorativní prvek, který navíc pomalu obohacuje půdu o organickou hmotu.
Přírodní mulč zdarma, který chrání i zkrášluje
Jedním z nejpraktičtějších způsobů, jak využít nasbírané šišky, je mulčování záhonů a velkých nádob. Díky své členité struktuře vytvářejí vzdušnou vrstvu, která zakrývá povrch půdy a zároveň působí velmi dekorativně.
Mezi šiškami zůstává dostatek prostoru pro proudění vzduchu i pronikání vody. Vrstva přírodního mulču pomáhá chránit půdu před vysycháním a prudkými výkyvy teplot. Zároveň může omezit růst některých plevelů.
Použít můžete celé šišky nebo je částečně podrtit. Zajímavě vypadají především v okrasných záhonech, kde mohou být zároveň přírodní dekoračním prvkem.
Je však důležité si uvědomit, že samotné šišky dramaticky nezmění pH celé půdy. Materiál z jehličnanů proto vnímejte především jako mulč, nikoli jako náhradu přípravků určených na cílenou úpravu kyslosti půdy.
Kde v zahradě šišky nejlépe uplatníte
Šiškový mulč se hodí zejména do záhonů, kde pěstujete rostliny obľubující kyslou až mírně kyslou půdu. Využít ho můžete například u rododendronů, azalek, vřesů, vřesovců nebo čučoríků.
Oblíbené hortenzie také ocení přírodní mulč ze šišek, pokud jim zároveň zajistíte půdu s vhodným pH. U nejoblíbenějšího druhu – hortenzie velkolisté – ovlivňuje kyselost půdy dokonce barvu květů. V kyselé půdě kvetou modře, v neutrální až zásadité růžově či červeně.
U rostlin preferujících zásadité nebo vápenaté půdy je vhodnější zvolit jiný druh mulču. Mezi takové patří například levandule či některé druhy čemeřic.
Šišky mají ještě jednu praktickou vlastnost. Jejich tvrdý a členitý povrch může ztěžovat pohyb slimákům, nelze se však na ně spoléhat jako na spolehlivou ochranu proti škůdcům. Hrubá vrstva přírodního materiálu navíc může vytvářet úkryty pro drobné živočichy.
Vzdušná drenáž i přírodní vlhkoměr
Šišky můžete využít také tam, kde potřebujete vytvořit hrubou a vzdušnou organickou vrstvu. V zahradě se dají přimíchat do spodní části vyvýšených záhonů či použít v místech, kde chcete zlepšit strukturu organického materiálu.
Při pěstování v nádobách však pamatujte, že nejdůležitější jsou dostatečné odtokové otvory a vhodný, propustný substrát. Samotná vrstva šišek na dně květináče problém s přemokřením nevyřeší.
Nejzajímavější vlastnost šišek si můžete všimnout i bez zahradnických zkušeností. Když je vzduch suchý, šupiny šišky se otevírají. Při zvýšené vlhkosti se naopak zavírají.
Není to náhoda. Šiška tímto způsobem reaguje na vlhkost prostředí – otevření v suchých podmínkách pomáhá semenům dostat se ven v čase, kdy mají lepší podmínky na šíření.
Šiška tak může fungovat jako jednoduchý přírodní indikátor vlhkosti vzduchu. Pokud je otevřená, prostředí je zpravidla sušší, pokud se její šupiny zavírají, vlhkost stoupá.
Pozor však na jednu věc: podle šišky nelze přesně určit, zda konkrétní rostlina potřebuje zalít. Reaguje především na vlhkost okolního vzduchu, ne přímo na množství vody u kořenů. Před zalíváním je proto stále nejlepší zkontrolovat půdu.
Před nasypáním šišek do záhonu je vhodné je nechat proschnout a vytřepat z nich zbylá semena, aby vám mezi okrasnými rostlinami nezačaly nechtěně klíčit mladé borovice či smrky.
A jedno pravidlo je mimořádně důležité: suché šišky jsou hořlavé. Nedávejte je proto do bezprostřední blízkosti grilu, ohniště ani jiného zdroje otevřeného ohně.
To, co na první pohled vypadá jako obyčejný zahradní odpad, může mít praktické využití. Šišky jsou bezplatné, dekorativní, pomalu se rozkládají a jako organický mulč se hodí především k okrasným a kyslomilným rostlinám. Pokud je tedy máte pod borovicí či smrkem plný trávník, nemusíte všechny odnést do bioodpadu.
Zdroje článku: azet.sk, zahradkar.pluska.sk, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková