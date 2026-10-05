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V říjnu je házejte pod hortenzie plnými hrstmi. V zimě přijde zázrak

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Dennívýzva
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Borovicové a smrkové šišky, které na podzim pokrývají zem pod jehličnany, nemusíte vyhazovat. Tento přírodní materiál dokáže v zahradě posloužit hned několika způsoby.
V říjnu je házejte pod hortenzie plnými hrstmi. V zimě přijde zázrak

V říjnu je házejte pod hortenzie plnými hrstmi. V zimě přijde zázrak

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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