Uvolněte místo v telefonu bez mazání fotek a aplikací. Google Fotky ukrývají gigabajty zbytečných souborů

Když vám Android oznámí, že úložiště je téměř plné, první instinkt bývá odinstalovat hru nebo začít procházet galerii a bolestně vybírat, které fotky obětovat. Jenže skutečný problém může být jinde. V telefonu se hromadí lokální kopie fotek a videí, která už byla bezpečně zálohována do cloudu, a vedle nich dočasné soubory, duplicity, staré snímky obrazovky nebo média z WhatsAppu. Google Fotky i Files od Googlu přitom dokážou předem ukázat, kolik místa lze úklidem uvolnit. U větších knihoven jde klidně o jednotky gigabajtů. Stačí vědět, kde hledat.
Dvě aplikace, dvě vrstvy úklidu
Klíčové je pochopit, že úklid probíhá ve dvou vrstvách a každou řeší jiný nástroj.
Google Fotky se starají o média, tedy fotky a videa. Funkce Uvolnit místo v zařízení projde knihovnu a smaže z telefonu lokální kopie položek, které už jsou bezpečně zálohované v cloudu. Fotky a videa zůstanou dostupné v aplikaci i na webu, jen přestanou zabírat místo v interním úložišti telefonu. Vedle toho nabízí sekce Správa úložiště (Nastavení Fotek → Záloha → Správa úložiště) přehled kategorií vhodných k revizi, například velká videa, rozmazané fotky nebo snímky obrazovky. Ty mohou zbytečně zabírat místo v 15GB limitu účtu Google.
Files od Googlu jdou po všem ostatním. Záložka Vyčistit nabízí odstranění dočasných souborů, duplicit, starých snímků obrazovky, velkých souborů a médií stažených z komunikačních aplikací včetně WhatsAppu. Aplikace je v českém Google Play zdarma.
Kde přesně kliknout
Postup je jednoduchý, ale některé volby jsou schované hlouběji v menu, než by člověk čekal.
V Google Fotkách:
- Klepněte na ikonu profilu → Uvolnit místo v zařízení → potvrďte. Aplikace předem ukáže, kolik MB nebo GB se uvolní.
- Pro jednotlivou fotku či video: otevřete je → tři tečky → Smazat ze zařízení. Záloha v cloudu zůstane nedotčená.
- Pro revizi cloudového úložiště: profil → Nastavení Fotek → Záloha → Správa úložiště.
Ve Files od Googlu:
- Otevřete aplikaci → záložka Vyčistit. Postupně se zobrazí karty s doporučeními, například dočasné soubory, duplicity, staré snímky obrazovky, velké soubory nebo média z WhatsAppu.
- U každé karty vyberte, co chcete smazat, a potvrďte.
Celý proces na obou stranách zabere pár minut. Důležité je začít ověřením, že záloha v Google Fotkách skutečně proběhla. U konkrétní fotky nebo videa si můžete ověřit stav zálohy přímo v aplikaci.
Pozor na jednu zásadní záměnu
Největší chyba, které se uživatelé dopouštějí, je záměna dvou akcí: smazat z telefonu a smazat z Google Fotek. První odstraní jen lokální kopii a záloha v cloudu zůstane. Druhá položku smaže z Google Fotek, takže se odstraní i ze zařízení, na kterých je synchronizovaná.
Koš v Google Fotkách drží smazané položky po určitou dobu, než dojde k jejich trvalému odstranění. Ve Files od Googlu se délka uchování v koši může lišit podle typu souboru a verze aplikace; některé položky, například dočasné soubory, se mažou okamžitě a do koše se vůbec nepřesouvají. Kdo si rozdíl mezi těmito akcemi neuvědomí, může přijít o data, která chtěl zachovat.
Další detail, který stojí za zmínku: fotky a videa zálohované v kvalitě „Spořič úložiště“ (dříve High quality) před 1. červnem 2021 se do 15GB limitu účtu Google nezapočítávají. Mazání starých fotek z cloudu tak nemusí limit úložiště vůbec snížit.
Proč se úložiště plní tak rychle
Krátké video z dovolené může zabírat víc než stovky fotek dohromady. Velikost záznamu závisí na rozlišení, snímkové frekvenci i složitosti scény; patnáctivteřinový klip ve 4K může snadno zabrat stovky megabajtů. Google u Pixelů přímo doporučuje přepnout na Full HD, pokud chcete šetřit místo. K tomu se přidávají snímky obrazovky, GIFy z chatů, stažené memy a duplicitní soubory, které Files od Googlu dokáže označit a nabídnout ke smazání. U duplicit přitom aplikace označuje jeden soubor jako originál, aby bylo jasné, který soubor si ponechat.
Kdo chce mít klid dlouhodobě, měl by si úložiště zkontrolovat zhruba jednou měsíčně. Files od Googlu navíc může posílat upozornění na nedostatek místa nebo doporučení k odstranění nepotřebných souborů.
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Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman