Odborníci varují Čechy: nevypínejte v bytě zbytečně topení. Kdo se snaží šetřit, často si jen zvedne náklady

Prázdný byt přece hřát nemusí. S touhle úvahou otáčí spousta domácností hlavice radiátorů úplně na nulu pokaždé, když odchází z domova, a na první pohled to působí jako rozumný způsob, jak srazit účet za teplo. Jenže v domě, kde byty sdílejí zdi i společný rozvod tepla, tomu nepřeje šíření tepla mezi byty ani pravidla pro rozpočítávání nákladů. Úspora pak bývá mnohem menší, než lidé čekají, a k ní se přidá vlhký byt a vyúčtování, které šetření pod určitou hranicí vůbec nezapočítá.
Studené zdi si teplo vezmou zpátky
Když topení na celý den vypnete, nechladne jen vzduch v místnosti. Postupně vychladnou i stěny, podlahy a nábytek. Večer pak radiátory musí nejdřív ohřát všechno, co vychladlo, a teprve potom se v bytě udělá příjemně. Odborníci na vytápění proto upozorňují, že krátké vypínání přes den ušetří mnohem méně, než by člověk čekal.
Rozumnější je hlavice před odchodem jen o kus přivřít. Zdi si tak přes den udrží část tepla a večer stačí dohřát jen to, co mezitím uniklo, takže je doma příjemně za kratší dobu.
Přečtěte si také: Za nastartované auto vám hrozí pokuta i 5 000 Kč. Většina Čechů to neví a pořád dokola to porušují
Topení přes den vypnuté Hlavice před odchodem o kus přivřené Co se děje přes den vychladne vzduch, stěny, podlahy i nábytek zdi si udrží část tepla Po návratu domů radiátory musí nejdřív ohřát stěny, podlahy a nábytek, teprve potom je v bytě příjemně příjemně je doma za kratší dobu Hodnocení ušetří mnohem méně, než by člověk čekal rozumnější volba Chladný byt je pozvánka pro plíseň
Vlhkost v domácnosti vzniká každý den. Stačí horká koupel, vaření na plotně bez zapnuté digestoře nebo mokré boty v předsíni. Teplejší vzduch páru udrží, jakmile ale byt vychladne a okna zůstanou zavřená, voda se začne srážet tam, kde je nejchladněji, typicky:
na okenním skle, na obvodových zdech, za nábytkem přisunutým těsně ke stěně. Přečtěte si také: Češi netuší, že klíč strčený v zámku přes noc může způsobit problémy. Nechává ho tam 59 % z nich
Na takových místech se dřív nebo později objeví plíseň. Kazí omítku i výmalbu a škodí také zdraví. Vzduch v zaplísněném bytě zatěžuje dýchací cesty a bolest hlavy z něj může mít i člověk, který žádnou alergií netrpí. Při přetrvávajících potížích se poraďte se svým lékařem.
Ve vychladlém bytě se vlhkost sráží na oknech a obvodových zdech, kde pak snadno vznikne plíseň. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Pod 70 % průměru domu nespadnete
Teplo se v domě s mnoha byty nedrží v hranicích jednoho bytu. Byt s hlavicemi stočenými na nulu si ho bere z vytápěných bytů okolo přes společné příčky, strop i podlahu. Sousedé pak za něj nevědomky přitápějí a jejich měřidla na radiátorech naskočí výš.
Na takové situace pamatuje vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění. Pro domy s měřidly nebo indikátory na radiátorech v ní novela účinná od 1. ledna 2024 zakotvila jasnou spodní mez. Náklady bytu na metr čtvereční takzvané započitatelné podlahové plochy musí dosáhnout aspoň 70 % průměru za celý dům. Když náměry vyjdou níž, poskytovatel služeb spotřební část navýší právě na tuto hranici.
Přečtěte si také: Česká jídla se dostala na žebříček nejhorších pokrmů světa. My je máme rádi a jinde se jim smějí
Účet za teplo proto zůstane i bytu, kde radiátory celou zimu nikdo nepustil. Šetření se ve vyúčtování projeví jen do této meze. Kdo spotřebu stáhne hluboko pod průměr domu, tomu se náklady stejně dorovnají na tuto hranici a z jeho snahy zbude hlavně studený byt.
Kolik stupňů v bytě stačí
Rozumný kompromis mezi úsporou a pohodlím leží podle doporučení energetiků kolem 20 až 21 °C v obývacím pokoji. V ložnici stačí zhruba 18 °C.
„Prakticky bych nedoporučoval nechávat obytné místnosti dlouhodobě padat pod 18 °C […],“ uvedl pro Kupi.cz licencovaný energetický specialista Jiří Bejlovec. Podle něj to platí především pro starší domy a pro budovy, které nejsou dobře zateplené.
Přečtěte si také: Ani zazimování, ani hnojení. Na podzim musí zahrádkáři zbavit trávník listí, jinak na jaře neroste Větrat krátce a pořádně
K šetrnému topení patří i otevřené okno, jen záleží na tom, jak. Okno sklopené na škvíru od rána do večera nechává teplo unikat bez přestávky a nejrychleji při tom prochladne ostění a omítka kolem rámu. Právě tam se pak nejsnáz usazuje pára.
Víc se vyplatí větrat nárazově. Několikrát za den otevřete naplno okna na protilehlých stranách bytu a po několika minutách je zase zavřete. Většinu tepla v místnosti drží zdivo a nábytek, takže krátký průvan vymění vlhký vzduch za sušší dřív, než z nich stačí teplo odejít. Po zavření oken je pak v pokoji brzy zase příjemně.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-269, https://energozrouti.cz/clanek/spotreba-tepla-v-bytech-uspora, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/475967-setrete-ale-neriskujte-zdravi-odbornici-radi-jak-spravne-a-efektivne-topit-a-vetrat, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-se-snizovanim-domaci-teploty-to-kvuli-usporam-neprezente-muzete-si-zadelat-na-problem-40412609, https://www.cez.cz/cs/clanky/vytapeni/jak-spravne-topit-dosahnete-optimalni-teploty-v-peti-jednoduchych-krocich-174152, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-stahli-pres-zimu-topeni-ted-doplaci-na-sousedy-229099, https://www.denik.cz/cesko/vyhlaska-topeni-doplatek/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/48660-jak-topit-v-zime