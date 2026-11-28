Sladká vánočka obalená ve vajíčku není pro každého, to je pravda. U nás doma ale zmizí z talíře většinou dřív než cokoli jiného. Je to rychlá záchrana pro starší vánočku, která už sama o sobě nikoho moc neláká, a přitom z ní za pár minut může být teplá snídaně nebo menší dezert. Skořicový cukr tomu dodá chuť někde mezi francouzským toustem a domácí sváteční sladkostí. Nejlépe fungují silnější plátky, ještě horké obalené hned po sundání z pánve.
Žádná složitá příprava, žádné vážení na gramy u každé drobnosti, a přesto výsledek působí o dost slavnostněji než obyčejný namazaný krajíc. Doma ho dělám hlavně po
svátcích, případně po víkendu, když zůstane kus vánočky a už je trochu oschlá. V tu chvíli je vlastně v nejlepší kondici.
Princip je podobný jako u
francouzských . Pečivo nasákne toustů vaječnou směs, na pánvi chytí zlatou barvu a uvnitř zůstane měkké. Když se potom ještě obalí ve skořicovém cukru, začne se z kuchyně podezřele rychle ztrácet jedna porce za druhou. A ano, má v tu chvíli docela trdelník těžkou konkurenci. Recept na rychlou vánočku ve vajíčku se skořicovým cukrem
Tohle je verze pro normální ráno, kdy není nálada vytahovat půl kuchyně, nebo pro pomalé víkendové dopoledne. Surovin je málo a hotovo bývá dřív, než člověk stihne dopít první hrnek čaje.
Doba přípravy: 10 minut Doba opékání: 8 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 18 minut Ingredience pro přípravu 8 plátků starší vánočky, silnějších asi 1,5 až 2 cm 2 ks vejce 120 ml mléka 1 balení vanilkového cukru 1 lžička mleté skořice do vaječné směsi 1 špetka soli 20 g másla na pánev 4 lžíce cukru krupice 1 lžička mleté skořice na obalení nebo skořicový cukr volitelně 1 lžíce rumu nebo 2 lžíce smetany ke šlehání Postup přípravy snídaňové vánočky ve vajíčku se skořicí
1.
Vánočku nakrájejte na silnější plátky. Pokud je ještě hodně měkká a čerstvá, nechte ji pár minut ležet na prkénku, ať trochu oschne. Se starší vánočkou se pracuje líp, netrhá se tolik a po opečení drží tvar.
2. Do širší misky rozklepněte
vejce, přilijte mléko, přidejte vanilkový cukr, skořici a malou špetku soli. Směs prošlehejte vidličkou nebo metličkou, nemusí to být žádná věda, jen aby se všechno spojilo. Pro výraznější chuť můžete přidat lžíci rumu nebo trochu smetany, podobně jako u opečené vánočky.
3. Na talíři promíchejte
cukr krupice s mletou skořicí. Připravte si ho raději hned na začátku. Opečené plátky je nejlepší obalit ještě horké, později už cukr nedrží tak dobře.
4. Pánev rozehřejte a nechte na ní rozpustit
máslo. Držte se spíš střední teploty. Vánočka je sladká sama o sobě, takže na prudkém ohni umí zhnědnout až moc rychle, někdy dřív, než se stačí prohřát uvnitř.
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5. Každý plátek
vánočky krátce ponořte do vaječné směsi z obou stran. Opravdu jen krátce. Když ho necháte v misce dlouho, nasaje moc tekutiny a začne se rozpadat. Pár vteřin z každé strany stačí.
6. Namočené plátky položte na pánev a opékejte zvolna asi
2 až 3 minuty z každé strany, dokud nebudou zlatavé. Uvnitř mají zůstat vláčné, na povrchu by se měla udělat jemná kůrka. Foto: Cooky.cz, Na pánvi namočené plátky opečte dozlatova.
7. Horké plátky přendejte rovnou do talíře se
skořicovým cukrem a obalte je z obou stran. V téhle chvíli se cukr na povrch chytá nejlépe a vytvoří tenkou sladkou krustu. Foto: Cooky.cz, Ještě horké plátky obalte ve skořicovém cukru.
8. Podávejte hned, dokud jsou plátky teplé. Já k nim dávám nejčastěji lžíci
zakysané smetany, někdy pár dílků mandarinky nebo trochu jablečného pyré. Kdo chce sladší a vydatnější talíř, může přidat marmeládu. Zbytky většinou nezůstávají, ale kdyby ano, dejte je do lednice a druhý den krátce ohřejte nasucho na pánvi. Proč tenhle recept funguje tak dobře Na opékání se nejlépe hodí den až dva stará vánočka. Čerstvá bývá moc křehká a snadno se trhá. Pro jemnější výsledek nahraďte část mléka smetanou ke šlehání. Směs bude plnější a vánočka uvnitř vláčnější. Když máte doma jen jiné zbytky pečiva, stejným postupem připravíte i rohlík ve vajíčku. U nás si ho syn dává bez řečí i naslano, třeba se sýrem nebo česnekovou pomazánkou. Suchou vánočku nemusíte vyhazovat ani potom. Dá se usušit a umlít. Občas ji používám na podsypání jablek do štrúdlu, tam se hodí výborně.
Vánočka je proti běžnému toastovému chlebu máslovější a sladší, takže po opečení chutná plněji. Podobné recepty se objevují v různých verzích: někde stačí
mléko a vejce, jinde se přidává vanilkový cukr, skořice nebo kapka rumu. Tahle malá úprava dokáže z obyčejného zbytku udělat jídlo, které klidně obstojí i jako dezert ke kávě.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková