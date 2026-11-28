Rozhodnutí o invalidním důchodu má přinést alespoň trochu finanční jistoty. Pokud ho ale člověk dostane zpětně za dobu, kdy pobíral podporu v nezaměstnanosti, může přijít také požadavek na vrácení peněz. Jde o riziko u třetího stupně invalidity a částka se může vyšplhat na desítky tisíc korun. Ani u něj však není situace všech příjemců stejná.
Nejdůležitější je rozlišit, jaký důchod byl přiznán, od kterého dne a co stojí v posudku o invaliditě. Samotné přiznání prvního nebo druhého stupně není podle tohoto pravidla důvodem k vrácení podpory. U třetího stupně zákon souběh zpravidla nepřipouští, ale pamatuje na výjimku.
Problém může vzniknout až po doručení rozhodnutí
Člověk přijde o zaměstnání,
zaeviduje se na Úřadu práce a během vyřizování žádosti o invalidní důchod pobírá podporu. Teprve později se dozví, že mu byl důchod přiznán už od dřívějšího data. Dvě platby, které dostal postupně, se tak mohou vztahovat ke stejnému období. U třetího stupně invalidity je důležitý také závěr posudku o schopnosti pracovat za zcela mimořádných podmínek. Foto: Magnific
Právě tuto situaci řeší
§ 56 zákona o zaměstnanosti. Pokud Úřad práce dodatečně zjistí přiznání invalidního důchodu třetího stupně a neuplatní se zákonná výjimka, rozhoduje o vrácení podpory za překrývající se dobu. Stejné pravidlo se týká i podpory při rekvalifikaci.
Povinnost vrátit peníze může vzniknout i tehdy, když žadatel nic nezatajil. Zákon tento případ upravuje samostatně od vracení podpory zaviněného například
nepravdivými údaji. Pouhé vysvětlení, že člověk na rozhodnutí čekal a o zpětném přiznání nevěděl, proto samo o sobě vrácení nevylučuje.
Po měsících zdravotních potíží a nejistých příjmů může
doplatek důchodu působit jako možnost konečně zaplatit odkládané výdaje. O to nepříjemnější je pak zjistit, že část peněz bude potřeba na vrácení podpory. Při zpětném přiznání třetího stupně bych si proto nejprve nechala u Úřadu práce ověřit, zda takový překryv vznikl. První a druhý stupeň mají jiná pravidla
Příjemci invalidního důchodu
prvního a druhého stupně mohou při splnění ostatních podmínek být vedeni jako uchazeči o zaměstnání. Pokud splní i podmínky podpory v nezaměstnanosti, mohou ji pobírat současně s invalidním důchodem.
Evidence ale sama o sobě nárok na podporu nezakládá. Základní podmínkou je alespoň
12 měsíců důchodového pojištění získaných zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností během posledních dvou let před zařazením do evidence. Podmínku lze splnit také započtením zákonem stanovených náhradních dob zaměstnání. U třetího stupně rozhoduje také obsah posudku
Výjimka se vztahuje na člověka, který je invalidní
ve třetím stupni a je schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Vždy jde ale o konkrétní posudkový závěr. Příjemci invalidního důchodu prvního a druhého stupně mohou při splnění podmínek pobírat i podporu v nezaměstnanosti. Foto: Magnific
Zcela mimořádnými podmínkami mohou být například zásadní úpravy pracoviště, zvláštní pracovní pomůcky nebo každodenní pracovní asistence.
Posudek o invaliditě musí u třetího stupně obsahovat údaj o schopnosti výdělečné činnosti za těchto podmínek.
Možnost pracovat je přitom širší než možnost být vedený jako uchazeč na Úřadu práce.
Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) mohou příjemci invalidních důchodů všech tří stupňů pracovat podle svých zdravotních možností. Vrací se podpora za překrývající se období
Pokud důchod třetího stupně pokrývá jen část období pobírání podpory, požadavek na její vrácení se z tohoto důvodu vztahuje právě na tuto část.
Ke zpětně přiznanému důchodu třetího stupně K. Mařík
v poradně NašeDůchody.cz napsal:
„Za dobu, po kterou vám bude přiznán invalidní důchod, vám podpora náležet nebude a budete ji muset vrátit.“
V odpovědi přitom připomíná i výjimku vyplývající z posudku o invaliditě.
Modelový příklad: Požadavek na 42 tisíc korun
Představme si člověka, který pobírá podporu od dubna do srpna. Za červen, červenec a srpen mu Úřad práce vyplatil celkem
42 000 korun. V říjnu dostane rozhodnutí, kterým mu byl invalidní důchod třetího stupně přiznán zpětně od 1. června. Pokud nespadá do zákonné výjimky, může vzniknout povinnost vrátit právě 42 000 korun za červen až srpen. Podpora za duben a květen by se z tohoto důvodu nevracela. Co zkontrolovat, když Úřad práce požaduje peníze zpět
O povinnosti vrátit podporu vydává
krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí. Samotný telefonát nebo neformální sdělení nenahrazuje rozhodnutí, ze kterého má být patrné, kolik peněz a za jakou dobu úřad požaduje. Při pobírání invalidního důchodu lze pracovat podle zdravotních možností. Samotný výdělek nárok na penzi automaticky neruší. Foto: Magnific
Při jeho kontrole si položte vedle sebe rozhodnutí o důchodu, posudek o invaliditě a přehled vyplacené podpory.
Ověřte zejména: Stupeň invalidity: Zda se požadavek skutečně týká třetího stupně. Datum přiznání důchodu: Od kterého dne důchod podle rozhodnutí náleží. Obsah posudku: Zda se na vás nevztahuje výjimka pro práci za zcela mimořádných podmínek. Období a částku: Jestli úřad požaduje jen podporu za dobu překryvu a zda součet odpovídá skutečným platbám. Poučení: Jaká je lhůta a způsob podání odvolání.
Pokud dorazila jen
výzva k úhradě a rozhodnutí nemáte, ověřte u úřadu, zda a jak vám už bylo doručeno. Na odvolání bývá patnáct dnů
Proti rozhodnutí Úřadu práce lze zpravidla podat
odvolání do 15 dnů od jeho oznámení, obvykle doručení. Podává se u pracoviště, které napadené rozhodnutí vydalo; o odvolání v této agendě rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
V odvolání popište konkrétní problém. Může jít o nesprávné období, chybný součet nebo
opomenutý závěr posudku. Přiložte dokumenty, které vaši námitku dokládají. Pokud je požadavek správný, ale jednorázová úhrada je nad vaše možnosti, řešte s úřadem způsob úhrady včas.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, mpsv.cz, cssz.gov.cz, naseduchody.cz, up.gov.cz