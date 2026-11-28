Po pondělním omezení už budou tunely průjezdné bez omezení. Uzavírka trvala o devět dnů déle. Firma Eltodo, která na zakázce pracovala, v pátek zopakovala, že důvodem zpoždění byly chybějící elektroměry a nedostupné napájení, nebylo tak možné včas provést potřebné zkoušky.
Původní termín zprovoznění tunelů byla sobota 21. listopadu. O prodloužení uzavírky Eltodo požádalo minulý čtvrtek, tedy ani ne 48 hodin před termínem. Vzhledem k tomu, že uzavírka komplikuje dopravu v jihozápadní části města, se v Brně vzedmuly emoce.
Čtěte také: Pisárecké tunely budou hotové až 29. listopadu. Devět dní bude uzavírka nelegální
„Na chybějící elektroměry jsme ŘSD upozorňovali průběžně během stavby. Poprvé v první polovině listopadu. Bez napájení nebylo možné potřebné úkony logicky provádět. Proto došlo k posunutí termínu dokončení rekonstrukce. První elektroměr byl osazen 20. listopadu, druhý ve středu tento týden,“ uvedl výkonný ředitel dopravní divize Eltodo Petr Kovář.
Primátor Jakub Hruška (KDU-ČSL) po jednání minulý týden v pátek označil jednání firmy za nepřijatelné. Účastníkům jednání totiž její zástupce odmítl odpovědět na dotazy, proč žádala až tak pozdě, a způsobila tak komplikace nejen řidičům, ale také například dopravnímu podniku či policistům, kteří ve špičkách řídili dopravu na nejpostiženějších křižovatkách.
ŘSD i předchozí vedení města čelila také kritice za to, že obyvatele dostatečně v předstihu neinformovali. Uzavírka začala v pondělí po komunálních volbách. V prvních dnech doprava kolabovala. Dopravní podnik také ve spolupráci s policisty až s vícedenním odstupem zaváděl opatření, která pomohla snížit dopad na cestující veřejnou dopravou.
Čtěte také: Není to tebou, je to námi. Silničáři napsali Brnu omluvu za dopravní peklo
Pisárecký tunel je v provozu od roku 1998. Silničáři za nynější opravy zaplatí 212 milionů korun, nicméně hodlají také podle dřívějšího vyjádření ředitele brněnského závodu ŘSD Davida Fialy požadovat smluvní pokutu jeden milion korun za každý den uzavírky po řádném termínu. V budoucnu už bude možné uzavřít pouze jeden tubus a druhý nechat průjezdný. Kvůli starým technologiím, které nyní dosloužily, to možné nebylo.