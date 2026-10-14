Město stále marně hledá letošní vánoční strom, musí mít aspoň 13 metrů

„Přáli bychom si, aby letošní vánoční strom rostl co nejblíže, ideálně přímo v Plzni. Převoz z větší dálky je vždy složitější a nákladnější, proto bychom pro strom nechtěli vypravovat celou flotilu techniky dále než padesát kilometrů,“ vysvětluje vedoucí oddělení lesního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Milan Sekáč.
„Právě na této druhé podmínce mnoho kandidátů ztroskotá,“ podotkl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar (STAN).
Takzvané Vánoční stromy republiky byla iniciativa spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. První stromek si Plzeňané postavili již v roce 1925, tedy rok poté, co tato tradice v Brně vznikla. Dnes se na rozsvěcení stromečku chodí dívat davy lidí a spolu s trhy navozuje vše tu pravou vánoční atmosféru. Původně šlo ale o dobročinnou sbírku, kdy v nároží ohrádky byla kasička.
Zároveň ne každý strom je vhodný. I po pokácení je nutné prozkoumat, jestli není poškozený nebo napadený hnilobou. Výběr stromu musí posoudit i technici veřejného osvětlení, aby rozhodli, zda strom splňuje parametry pro umístění vánočních světel a ozdob.
V Plzni byl nejčastějším vánočním stromem dosud smrk, několikrát náměstí zdobila také douglaska, výjimečně stály na náměstí i jedle. V roce 2021 to byla jedle obrovská z obce Zahrádka jen pár kilometrů za hranicemi kraje. Právě tento strom vzbudil velkou pozornost a přilákal na náměstí velké množství lidí. Takzvanou grandisku lze totiž vidět jako vánoční strom jen výjimečně. Výjimečný strom by město chtělo na náměstí Republiky nazdobit i letos.
Instalace musí proběhnout ještě během listopadu
Vzhledem k adventním trhům na náměstí musí být strom do sousedství katedrály svatého Bartoloměje instalován už v průběhu listopadu, aby se již na prví adventní neděli mohl slavnostně rozzářit.
„Loni jsme ke stému výročí od rozsvěcení prvního vánočního stromu a náměstí Republiky v Plzni rozdávali malé sazenice jedlí. Letos se těšíme na první fotografie malých stromečků, které by nám měli jejich majitelé zaslat. Právě z nich může být za přibližně třicet let vánoční strom,“ vysvětluje Sekáč. Do té doby ale musí město hledat mezi těmi, které mu lidé nabídnou.
Zájemci mohou psát na e-mail svsinfo@plzen.eu. Zároveň by měli uvést adresu, kontakt a ideálně i fotografie stromu a okolního terénu.
„Letos bude vánoční strom stát v novém prostředí. Západní část náměstí Republiky prošla významnou proměnou a věřím, že spolu vytvoří nezapomenutelnou vánoční atmosféru,“ dodal primátor Roman Zarzycký (ANO).