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Město stále marně hledá letošní vánoční strom, musí mít aspoň 13 metrů

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Už zkraje září oslovilo město Plzeň veřejnost, aby pomohla s hledáním vánočního stromu, který bude letos vévodit náměstí Republiky. Atraktivních kandidátů ale zjevně není mnoho, proto výzvu opakují. Ideální strom by měl mít 13 až 15 metrů a pravidelný kuželovitý tvar. Loni uspěl smrk ze Stodu.
Město stále marně hledá letošní vánoční strom, musí mít aspoň 13 metrů

Město stále marně hledá letošní vánoční strom, musí mít aspoň 13 metrů

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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