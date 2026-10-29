NHL po noci: McDavid překonal Gretzkého, Seattle rozhodl 33 sekund před koncem a Colorado nasázelo čtyři góly

Washington – Philadelphia 5:2. Tuch a Kyrou zařídili čtyři góly
Washington Capitals zakončili pětizápasovou domácí sérii čtvrtým vítězstvím. Philadelphia Flyers sice v průběhu utkání dokázala opakovaně snížit, ale dvojice Alex Tuch a Jordan Kyrou byla pro jejich obranu příliš produktivní. Oba útočníci vstřelili po dvou gólech a pátou branku Capitals přidal Aliaksei Protas.
Washington otevřel skóre už po minutě a padesáti sekundách, kdy Tuch dorazil puk po střele Jacka St. Ivanyho. Sean Couturier ve druhé části vyrovnal, jenže Kyrou odpověděl v přesilovce a Protas zvýšil na 3:1. Když ve třetí třetině přiblížil Philadelphii Matvej Mičkov na jediný gól, domácí znovu zabrali. Kyrou přidal svou druhou trefu a Tuch definitivně rozhodl do prázdné branky.
Dylan Strome zaznamenal tři asistence a Logan Thompson přispěl 23 zákroky. Pro Tucha navíc šlo už o devátý gól během prvních jedenácti zápasů za Washington. V klubové historii měl takto rychlý střelecký rozjezd po příchodu do Capitals pouze Dino Ciccarelli. Philadelphia prohrála potřetí v řadě.
Výsledek: Washington Capitals – Philadelphia Flyers 5:2.
Edmonton – Calgary 4:0. McDavidův rekord, Jarryho nula
Connor McDavid zapsal dvě asistence a překonal historický rekord NHL v délce série zápasů od začátku sezony s alespoň jednou gólovou přihrávkou. Edmonton Oilers uspěli díky jeho přihrávkám ve třináctém utkání v řadě a zdolali Calgary Flames 4:0. Rekord předtím činil dvanáct zápasů a sdíleli ho Wayne Gretzky, Ken Linseman a Sebastian Aho.
McDavid připravil úvodní branku pro Mathieua Josepha a v přesilové hře asistoval také Kasperimu Kapanenovi. Zbylé góly vstřelili Mattias Ekholm a Alex Formenton. Tristan Jarry potřeboval k čistému kontu 24 zákroků a Oilers ukončili dvouzápasové čekání na vítězství.
Pro Calgary měl večer i nepříjemnou zdravotní stránku. Brankář Devin Cooley utrpěl zranění dolní části těla po střetu s Coltonem Dachem v závěru první třetiny a nahradil jej Dustin Wolf. V době uzavření zápasového reportu nebyl rozsah Cooleyho zranění známý. Flames tak po čtyřech výhrách v řadě odjížděli nejen bez bodů, ale i s nejistotou kolem svého gólmana.
Výsledek: Edmonton Oilers – Calgary Flames 4:0.
Colorado – New Jersey 5:2. Čtyři góly za jednu třetinu
Colorado Avalanche prohrávalo po první třetině s New Jersey Devils 0:1 a po čtyřiceti minutách bylo skóre 1:1. Pak ale přišla třetí část, která rozhodla celý večer. Nazem Kadri, Parker Kelly, Nathan MacKinnon a Jaden Schwartz během ní postupně dostali Colorado do vedení 5:1. Konečné skóre 5:2 upravil druhým gólem hostů Connor Brown.
Za Colorado skóroval ve druhé třetině také Gabriel Landeskog. Kadri a Schwartz měli shodně gól a asistenci, Brent Burns a Sam Malinski nasbírali po dvou asistencích. Mackenzie Blackwood zastavil dvacet střel.
Zajímavý historický moment přinesl právě Brent Burns. Díky dvěma asistencím dosáhl 950 bodů v NHL a posunul se na samostatné desáté místo historického bodování obránců. O jednu příčku za sebe odsunul mimo jiné Chrise Cheliose a Erika Karlssona.
New Jersey přitom přijelo po čtyřech vítězstvích za sebou a s čerstvou výhrou 5:1 nad Dallasem. Jeho série skončila především kvůli tomu, že ve třetí třetině nedokázalo odpovědět na útočnou vlnu Avalanche. V dresu Devils se dvakrát prosadil Connor Brown, ale jeho výkon na body nestačil.
Výsledek: Colorado Avalanche – New Jersey Devils 5:2.
Seattle – Toronto 5:4. Matthews vyrovnal, Montour rozhodl
Toronto Maple Leafs prožilo jeden z těch večerů, kdy ani pozdní vyrovnání není důvodem k radosti. Seattle Kraken vedl ve třetí třetině 4:2, hosté však dokázali odpovědět. Jack Roslovic snížil a Auston Matthews poslal utkání do zdánlivě jistého prodloužení gólem devadesát sekund před koncem.
Jenže Seattle stihl ještě jeden útok. Po vhazování v útočném pásmu dostal Brandon Montour přihrávku od Jordana Eberleho a jeho tvrdá střela prošla přes brankáře Sergeje Bobrovského. Do konce zbývalo pouhých 32,7 sekundy. Zápas, který Toronto dokázalo znovu otevřít, tak přece jen skončil bez bodového zisku Maple Leafs.
Výrazným příběhem poražených byl Gavin McKenna. Vstřelil své první dva góly v jediném utkání NHL a přidal asistenci, čímž zaznamenal premiérový tříbodový večer. Matthews měl gól a dvě přihrávky. Za Seattle skórovali kromě Montoura také Berkly Catton, Josh Mahura, Chandler Stephenson a Ryker Evans.
Kraken tak přes nepříjemnou ztrátu dvougólového vedení získali třetí vítězství z posledních čtyř zápasů. Toronto naopak podruhé za sebou prohrálo. A závěr zápasu byl dalším příkladem toho, že i devadesát sekund může v NHL znamenat dva úplně odlišné příběhy.
Výsledek: Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs 5:4.
Co z noci zůstane
Nejsilnějším jednotlivým příběhem je jednoznačně McDavidův rekord. Edmontonský kapitán ukázal, že může dlouhodobě rozhodovat i ve chvílích, kdy sám nestřílí góly. Colorado si zase po méně přesvědčivých výkonech připomnělo svou ofenzivní sílu, Washington potvrdil produktivitu dvou nových tahounů a Seattle předvedl vítězství, které bylo ještě půl minuty před koncem hodně daleko od jistoty.
V noci se tak hrály jen čtyři zápasy, ale každý měl vlastní příběh. Právě takové večery dokazují, že zajímavý hokejový přehled nemusí nutně potřebovat patnáct utkání.
Zdroje: Vše o sportu [1], NHL.com – Washington–Philadelphia 5:2 [2], NHL.com – Edmonton–Calgary 4:0 [3], NHL.com – Colorado–New Jersey 5:2 [4], NHL.com – Seattle–Toronto 5:4 [5], Colorado Avalanche – oficiální zápasové hodnocení [6]