Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

NHL po noci: McDavid překonal Gretzkého, Seattle rozhodl 33 sekund před koncem a Colorado nasázelo čtyři góly

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Čtyři utkání NHL nabídla historický rekord Connora McDavida, čisté konto Tristana Jarryho i nečekaný finiš v Seattlu. Edmonton porazil Calgary 4:0, Washington přehrál Philadelphii 5:2, Colorado rozhodlo zápas s New Jersey čtyřmi góly ve třetí třetině a Toronto prohrálo 4:5 s Kraken, přestože ještě devadesát sekund před koncem vyrovnalo.
NHL po noci: McDavid překonal Gretzkého, Seattle rozhodl 33 sekund před koncem a Colorado nasázelo čtyři góly

NHL po noci: McDavid překonal Gretzkého, Seattle rozhodl 33 sekund před koncem a Colorado nasázelo čtyři góly

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:44

Reklama
Další články z Vše o sportu
Sparta měla 22 střel a 19 rohů. Nemocemi zdecimovaný Baník přesto vyhrál: co rozhodlo na Letné?
Sparta měla 22 střel a 19 rohů. Nemocemi zdecimovaný Baník přesto vyhrál: co rozhodlo na Letné?
Knicks prohrávali o třináct bodů a hrozil jim historický start. Pak pustili Detroit k pouhým 25 bodům za dvě čtvrtiny
Knicks prohrávali o třináct bodů a hrozil jim historický start. Pak pustili Detroit k pouhým 25 bodům za dvě čtvrtiny

Obhájci titulu NBA z New Yorku začali sezonu třemi porážkami a proti dosud neporaženému Detroitu prohráli...

Nováček Brooklynu zachránil zápas, pak neproměnil nájezd. Tatum rozhodl poslední střelou prodloužení
Nováček Brooklynu zachránil zápas, pak neproměnil nájezd. Tatum rozhodl poslední střelou prodloužení

Boston Celtics porazili Brooklyn Nets 125:124 po prodloužení a Jayson Tatum se postaral o zakončení, jaké...

Montreal čelil 46 střelám, vyhrál 2:0. Jednadvacetiletý Fowler vytvořil klubový rekord a zachránil Canadiens
Montreal čelil 46 střelám, vyhrál 2:0. Jednadvacetiletý Fowler vytvořil klubový rekord a zachránil Canadiens

Montreal Canadiens pokračují ve vítězné sérii i bez zraněného Nicka Suzukiho. Výsledek 2:0 na ledě St....

Dvě operovaná kolena a téměř dva roky bez výhry. Varlamov se ve 38 letech dočkal vítězství, kterému už skoro nevěřil
Dvě operovaná kolena a téměř dva roky bez výhry. Varlamov se ve 38 letech dočkal vítězství, kterému už skoro nevěřil

Semjon Varlamov vyhrál zápas NHL poprvé od listopadu 2024. Brankář New York Islanders se po částečné...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.