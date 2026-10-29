Sparta měla 22 střel a 19 rohů. Nemocemi zdecimovaný Baník přesto vyhrál: co rozhodlo na Letné?

Gól, který změnil podmínky celého zápasu
Filip Kubala se ve středu 28. října na Letné nemusel rozhlížet po hodinách. První minuta osmifinále MOL Cupu teprve začínala, když kapitán Baníku po přihrávce Michala Kohúta překvapil domácí obranu patičkou. Uplynulo pouhých osmnáct sekund a Ostrava vedla 1:0. Pro mužstvo, které přijelo s mimořádně oslabeným kádrem a v lize se dlouhodobě trápí v zakončení, nešlo jen o šťastný úvod. Byla to událost, která úplně změnila to, jak mohl zbytek zápasu vypadat.
Favorit se ocitl v situaci, kterou neměl v plánu. Sparta potřebovala rozebrat soupeře, jenž od této chvíle nemusel nikam spěchat. Baník mohl zmenšit vzdálenosti mezi hráči, zahušťovat prostor před pokutovým územím a čekat, jestli se s rostoucím tlakem otevře prostor pro protiútok. Kdo viděl jen výsledek 0:2, mohl by snadno dojít k závěru, že Ostrava přehrála Spartu po taktické stránce. Zápasová čísla ale tak jednoduché vysvětlení odmítají.
Devatenáct rohů není důkaz, že obrana fungovala dokonale
Sparta držela míč 72 procent času, vyslala 22 střel proti šesti ostravským a získala 19 rohů. Baník neměl ani jeden. Domácí navíc desetkrát trefili prostor branky a třikrát jim cestu za gólem zastavila konstrukce. Viktor Budinský byl jednou z hlavních postav večera, protože bez jeho zákroků by se o taktickém triumfu hostů mluvilo podstatně hůře.
Ostrava však zaslouží uznání za to, co skutečně zvládla: po rychlém vedení přijala dlouhé pasáže bez míče, bránila vlastní pokutové území a nepodlehla ani ve chvílích, kdy Sparta získávala jednu standardní situaci za druhou. Nemusíme tvrdit, že Baník nepustil soupeře do nebezpečí, abychom ocenili jeho odolnost. Naopak. Ustát takový tlak bylo samo o sobě těžké.
Kouzlo této výhry ještě zesiluje stav kádru hostů. Trenér Roman Skuhravý po utkání vysvětloval, že kvůli viróze postrádal deset hráčů a z jedenácti mužů v základní sestavě jich bylo úplně zdravých jen šest. Sám otevřeně přiznal, že mužstvo mělo štěstí a skutečný fotbal hrálo zhruba deset minut. Zbylý čas především bránilo. Takové hodnocení od vítězného trenéra je mnohem výmluvnější než oslava dokonale připraveného herního plánu.
Sparta si šance vytvořila. Problém byl v tom, co z nich dostala
Spartě se nedá vytknout, že by po inkasovaném gólu rezignovala. V jedenácté minutě dokonce Tobias Guddal dopravil míč do sítě, jenže zásah po zásahu videorozhodčího neplatil kvůli hře rukou. Andrew Irving trefil tyč, Hugo Sochůrek rovněž a Budinský vytáhl Brunesovu střelu na břevno. Domácí se tedy k nebezpečným zakončením dostali.
Právě proto je zajímavější hledat problém v proměňování převahy než bez důkazů tvrdit, že Sparta nedokázala vytvořit nic. Získat devatenáct rohů ukazuje, jak často se hrálo kolem hostujícího vápna; samo o sobě však neříká, kolikrát se domácí dostali k ideální střele z bezprostřední blízkosti. Rozdíl mezi počtem střel a jejich kvalitou by si zasloužil podrobnější práci s videem a daty očekávaných gólů. Bez nich nelze prohlásit, že šlo výhradně o špatnou koncovku, ani že Budinský zázračně vychytal jeden jasný gól za druhým.
Ještě jeden detail charakterizoval vývoj zápasu. V 73. minutě Kubala podruhé skóroval, ale VAR tentokrát zachránil Spartu kvůli těsnému ofsajdu. Domácí tak dostali další šanci na obrat. Místo vyrovnání ovšem přišel v 84. minutě únik střídajícího Rhodriho Smithe, který zvýšil na 2:0. V závěru se přesně ukázala nevýhoda mužstva, které musí za každou cenu útočit: nechává za sebou prostor, který protivníkovi stačí využít jednou.
Proč je tato porážka pro Spartu nepříjemnější než běžné vyřazení
Baník nevyhrál díky dlouhé dominanci ani díky tomu, že by měl lepší hráče. Využil první příležitost, odolal obrovskému tlaku a v závěru přidal pojistku. To je poctivé vysvětlení, které respektuje průběh zápasu i přiznání jeho trenéra. Pro Spartu je problém jiný: měla většinu podmínek pod kontrolou, ale nedokázala je proměnit v postup.
A nepříjemný je i historický kontext. Sparta vypadla v osmifinále domácího poháru poprvé od roku 2017. Tehdy ji vyřadil rovněž Baník, byť až na penalty. Když se podobná situace opakuje proti soupeři s rozsáhlou marodkou, není potřeba uměle hledat skandál. Stačí se ptát, proč favorit nebyl schopen dotáhnout svou obrovskou územní převahu alespoň k jednomu platnému gólu. To bude pro další zápasy důležitější otázka než samotná Kubalova patička.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Sparta Praha – Konec v osmifinále [2], Livesport – statistiky Sparta–Baník [3], iROZHLAS – oslabený Baník vítězí na Spartě [4], TN.cz – Skuhravého hodnocení a absence [5], Eurofotbal – reportáž Sparta–Baník [6]