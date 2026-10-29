Chtěla se jen bezpečně vrátit z večírku a nabídka odvozu přišla v pravou chvíli. Uprostřed polí pochopila, že udělala osudovou chybu

Je něco po druhé hodině ranní, hudba v klubu dozněla a cesta do pronajatého pokoje vede po úzkých silnicích mezi rýžovými poli. Taxík nikde, aplikace v telefonu stále hledá řidiče. V takové chvíli působí muž na skútru, který sám zastaví a nabídne odvoz, jako vysvobození. Přesně na takové chvíle ale čekají lidé, kteří se za řidiče jen vydávají.
Odvoz, který se nabídl sám
Tak podle policie začala noc sedmadvacetileté Polky, kterou indonéská média uvádějí jen pod iniciálami NDJ. Žena pracuje na ostrově v soukromé firmě a bydlí v Tumbak Bayuh v okrese Mengwi. V sobotu 3. října kolem druhé hodiny ranní odcházela z nočního podniku v oblasti Severní Kuty, kam patří i oblíbené pláže kolem Canggu a Berawy.
U podniku ji oslovil muž, který se vydával za řidiče ojeku, tedy motocyklového taxi, jaké na ostrově potkáte na každém rohu. Podle zpravodajského webu Bali Viral News ji ale nevezl tam, kam potřebovala. Na ulici Jalan Subak Dawas ve vesnici Tibubeneng zastavil u křoví, a když zmatená žena sesedla, zezadu do ní strčil.
Turistka upadla obličejem k zemi. Muž ji podle policie přidržel a snažil se jí z kapsy kalhot vytrhnout telefon. Nakonec ujel i s jejím iPhonem 17 Pro a žena zůstala sama na tmavé cestě. Policisté se o útoku dozvěděli v půl šesté ráno.
Kamery ukázaly cestu k podezřelému
Kriminalisté z okresu Badung prošli záznamy z kamer v okolí. Šéf tamní kriminální služby Nur Habib Auliya podle listu The Bali Times uvedl, že na nich policie našla znaky odpovídající podezřelému. V sobotu 10. října pak zadržela čtyřiačtyřicetiletého muže označeného iniciálou T., zemědělce původem ze Sampangu na ostrově Madura ve Východní Jávě.
Policisté u něj zajistili skútr Yamaha Aerox, černou bundu a černou přilbu, které měl podle nich na sobě v noci útoku. Veřejnost se o zadržení dozvěděla až ve středu 21. října, kdy ho potvrdil šéf policie v Badungu Joseph Edward Purba.
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Vyšetřovatelé muže spojují i s březnovým vloupáním do vily v Padonanu, který rovněž patří k Tibubenengu. Australskému turistovi odtud zmizel telefon, čtrnáctipalcový MacBook Pro a externí disk. Telefon podle policie prodal za 150 tisíc rupií, tedy zhruba za 180 korun, řidiči s iniciálami KN, kterého policie také zadržela. Obvinění zatím neposoudil soud a policie oba případy dál vyšetřuje.
Falešnou bundu řidiče si koupí každý
Případ mladé Polky není ojedinělý. Už v lednu varovala policie v Severní Kutě, že přibývá krádeží, za kterými stojí lidé převlečení za řidiče aplikací. Jen od prosince 2025 do poloviny ledna zadržela šestnáct podezřelých, mezi nimi tři ženy.
Bundy podobné uniformám řidičů se podle tamního velitele Ketuta Aguse Paseka Sudiny dají snadno sehnat. Pachatelé většinou nejsou registrovaní u žádné aplikace, postávají u barů a klubů, sledují podnapilé cizince a nabízejí jim odvoz. „Využívají neopatrnosti svých obětí,“ řekl tehdy novinářům, jak připomněl stejný list.
Na podvodníky si stěžují i skuteční řidiči. Policie v Badungu se v září spojila s komunitou řidičů Gojeku, kteří mají hlásit podezřelé lidi v jejich výbavě. Podle portálu detikBali šéf policie Purba tehdy připomněl, že se za bundu řidiče schovává mnoho pachatelů. Krátce předtím muž ve vestě řidiče strhl cizinci z Malajsie zlatý řetízek za 38,9 milionu rupií, v přepočtu zhruba 47 tisíc korun.
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Rahmat z provozní kanceláře Gojeku portálu řekl, že falešní řidiči nemají v aplikaci žádný účet a výbavu si jen půjčí nebo koupí. Komunita zhruba tisíce řidičů si proto informace o podezřelých posílá navzájem. Stejný scénář se přitom na ostrově opakuje roky: v září 2024 nabídl falešný řidič v Legianu odvoz Australanovi, v uličce na něj převrhl motorku a strhl mu zlatý řetěz, jak tehdy psal australský web The Nightly.
Jak dojet z večírku bez nepříjemného překvapení
Ostrov Bali patří k oblíbeným cílům i českých turistů a většina z nich si odtud odveze jen krásné vzpomínky. Noční návraty z barů jsou ale chvíle, kdy jsou lidé unavení, někdy i podnapilí, a snadno uvěří první nabídce. Proto se z nich stal jeden z nejčastějších podvodů na turistech.
Jízdu si proto objednávejte přes aplikaci a před nasednutím zkontrolujte, jestli jméno, fotka a poznávací značka řidiče sedí s údaji v telefonu. Řidiči, který sám zastaví a nabídne odvoz, se vyhněte, i když má na sobě bundu známé firmy. Pomůže také vracet se ve dvojici a nenosit telefon ani peníze v zadní kapse. Tísňová linka indonéské policie má číslo 110.
Na první pohled jde jen o ukradený telefon. Kdo ale v noci zůstane ležet na prašné cestě uprostřed polí, daleko od domova a bez možnosti komukoli zavolat, odváží si z dovolené mnohem víc než finanční ztrátu. Bali zůstává rájem, jen se v něm po setmění vyplatí nevěřit každé ochotné ruce.
Zdroje: Bali Viral News, The Bali Times, detikBali, The Nightly