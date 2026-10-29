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Setkání kamarádů 2026

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Před několika dny jsem byl na setkání, s mými vzácnými kamarády, spolužáky a spolužačkami ze základky, po osmačtyřiceti letech. Scházíme se každý rok, ale tento sraz byl jiný. Kamarád Jan, hlavní organizátor našich třídních srazů, které jej stojí hodně úsilí a vlastního času, letos chyběl.
Setkání kamarádů 2026

Setkání kamarádů 2026

Zdroj: trida-z-roku-nula.jpeg
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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