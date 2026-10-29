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Tyto pokojovky přežijí péči úplného začátečníka. Vystačí si s menším množstvím světla i občasnou zálivkou

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Jestliže jste někdy přemýšleli nad tím, že by se vám hodila například do koupelny nějaká rostlina, ale z důvodu nedostatku světla jste si to rozmysleli, možná, že existují typy, které zvládnou i stín.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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