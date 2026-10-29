Brad Pitt se vrací v roli, která mu vynesla Oscara. Tarantino pustil prvních 17 minut a první diváci nešetří chválou

Ukázka snímku Další (ne)zdary Cliffa Boothe proběhla v pátek 23. října na festivalu AFI Fest v hollywoodském TCL Chinese Theatre. Po promítání původního filmu v IMAXu a debatě, kterou moderovala Jacqueline Coley, vzal
Quentin Tarantino mikrofon a záběry osobně uvedl. Na internet se zatím nedostaly a Netflix je nikde nezveřejnil.
Kdo v sále seděl, zjevně nelitoval. Filmový novinář Matt Neglia z webu Next Best Picture po promítání na síti X ukázku nadšeně chválil a podobně reagovali i fanoušci, kterým se podařilo sehnat lístek.
Foto: Sony Pictures Releasing Co bylo v ukázce?
Prvních sedmnáct minut podle všeho začíná přesně tak, jak to Tarantino miluje, totiž filmem ve filmu. Na plátně běží fiktivní blaxploitation snímek, jehož hvězdou je bývalý fotbalový šampion Roderick „Hot Rod“ Harrison. Hraje ho
Yahya Abdul-Mateen II, kterého si diváci pamatují ze Strážců nebo Aquamana.
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Ukázka pak představila i otce Cliffa Bootha, majitele zastavárny, kterého hraje Peter Weller, legendární RoboCop. Objevily se i dvě postavy před kinem New Beverly, které Tarantino vlastní. Ztvárnili je Karren Karagulian z oscarové Anory a Corey Fogelmanis.
Hollywood v roce 1977 už není pohádka
Děj se odehrává v roce 1977, osm let po událostech filmu
Tenkrát v Hollywoodu. Podle oficiální synopse Netflixu je pohádka u konce. Cliff Booth ( Brad Pitt) si vydělává jako barman a promítač a po nocích řeší problémy hollywoodské smetánky. Jeden telefonát od agentky Karen Crosby ( Elizabeth Debicki) ho ale zatáhne do kriminálního příběhu plného násilí, ambicí a touhy.
Agentka volá kvůli kaskadérovi, ze kterého se stala televizní hvězda. Charlieho Peterse hraje
Scott Caan a jeho ženu Toni Carla Gugino. Pitt film zároveň produkoval s dlouholetou Fincherovou producentkou Ceán Chaffin.
Tarantino napsal úplně nový scénář a rozhodně nešetřil slovy.
„První verze, kterou jsem četl, měla 230 stran. Byly to v podstatě dva filmy,“ řekl Fincher magazínu Empire, jak upozornil web World of Reel. Režisér ze scénáře vyškrtal zhruba šedesát stran a výsledný film má kolem 140 minut.
A jak to vidí Češi?
Původní snímek
Tenkrát v Hollywoodu má u českých diváků na Kinoboxu 79 %. Ve světě vydělal přes 378 milionů dolarů, získal deset nominací na Oscara a Pittovi vynesl sošku za vedlejší roli, jak připomíná web Dark Horizons.
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Pro
Davida Finchera je to s Pittem už čtvrtá spolupráce po Sedm, Podivuhodném případu Benjamina Buttona a Klubu rváčů, který má na Kinoboxu skvělých 88 %. Novince Další (ne)zdary Cliffa Boothe Kinobox zatím předpovídá hodnocení 76 %. Sami ji budete moct ohodnotit od premiéry.
Další (ne)zdary Cliffa Boothe budou mít na Netflixu premiéru 23. prosince. Dva týdny předtím, od 25. listopadu, je exkluzivně uvedou kina IMAX po celém světě.
Zdroje: Netflix, Empire, World of Reel, Dark Horizons, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 79 %