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Méně papírování pro firmy: MPO chystá kroky proti byrokracii

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Vláda obdržela od Ministerstva průmyslu a obchodu Zprávu o stavu snižování zátěže podnikatelů v České republice v roce 2025. Dokument shrnuje dosavadní opatření zaměřená na omezení administrativy a popisuje další kroky, které mají podnikatelům zjednodušit fungování.
Méně papírování pro firmy: MPO chystá kroky proti byrokracii

Méně papírování pro firmy: MPO chystá kroky proti byrokracii

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 10:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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