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Metr sněhu za jediný den: český rekord drží Lysá hora už přes 110 let
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Metr sněhu za jediný den: český rekord drží Lysá hora už přes 110 let
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 22.11.2026 05:51
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