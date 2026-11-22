Bílá šipka na modrém podkladu vypadá jako jasný pokyn. Snadno si ji ale spletete se značkou jednosměrné ulice, i když každá ze dvou podobných značek říká něco jiného. Rozdíl je drobný a v neznámé ulici ho snadno přehlédne i zkušený řidič.
Rozhoduje tvar okraje
Celý detail je v tvaru značky. Kulatá modrá značka s bílou šipkou je příkazová a jmenuje se „Přikázaný směr jízdy“. Šipka ukazuje rovně, vpravo, vlevo nebo jejich kombinaci a vy musíte pokračovat tímto směrem.
Hranatá značka, tedy obdélník nebo čtverec, je informativní značka „Jednosměrný provoz“. Udává směr jízdy v celé ulici od jejího začátku až po konec. Zeptejte se sami sebe, jestli značka chce jen to, abyste teď zatočili, nebo jestli vám říká, jak se jezdí v ulici, kam vjíždíte. V provozu potkáte tyto tři podobné značky:
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Tvar Název Co po vás chce kruh Přikázaný směr jízdy jet ve směru šipky v daném místě kruh se šikmou šipkou u ostrůvku Přikázaný směr objíždění objet ostrůvek nebo překážku vpravo, vlevo, případně po obou stranách obdélník nebo čtverec Jednosměrný provoz v celé ulici jezdit jen jedním směrem
Kulatá značka stojí tam, kde po vás chce určitý manévr, a týká se právě toho místa. Jakmile podle šipky odbočíte, řídíte se značením ulice, do které jste vjeli. O té ulici samotná kulatá značka nic neříká.
Pokuta ano, body ne
Za nerespektování těchto značek, ať jde o odbočení proti příkazu, nebo o vjezd do jednosměrky přes zákaz, platí podle zákona o silničním provozu k listopadu 2026 tyto sazby:
Přečtěte si také: Sáček na zadním stěrači vypadá jako vtip. Obsluha myček ho tam dává kvůli běžné hrozbě hlídka Policie ČR může přestupek vyřídit rovnou na místě a uložit pokutu do 1 500 Kč, když věc skončí ve správním řízení, hrozí za samotné porušení dopravního značení pokuta od 2 000 do 5 000 Kč, body se nezapisují, protože tento přestupek v zákonném seznamu bodovaných jednání chybí.
Zákon navíc dovoluje vyřešit takový přestupek domluvou, což u většiny jiných dopravních přestupků nejde. Přísněji se postupuje, když při chybném manévru třeba nedáte přednost. To je už jiný přestupek s vyšší sazbou a s body.
Úplně jinou kategorií je protisměr na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla. Zákon ho trestá samostatně, mnohem vyšší pokutou a nejvyšší bodovou sazbou. Na jednosměrné ulice ve městě se toto pravidlo nevztahuje.
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Zákon ukládá řídit se dopravními značkami. Pokud vás aplikace v telefonu posílá proti šipce nebo přes zákaz vjezdu, platí to, co vidíte na značce.
Když si nejste jistí, podívejte se na opačný konec ulice. Jednosměrnou ulici z druhé strany uzavírá značka „Zákaz vjezdu všech vozidel“, tedy červený kruh s bílým vodorovným pruhem.
Cyklistu proti sobě můžete potkat jen tam, kde to značení dovolí. Od července 2025 k tomu slouží samostatná značka „Jednosměrný provoz s povoleným provozem cyklistů v protisměru“, případně dodatková tabulka. Když ji uvidíte, jeďte pomaleji a počítejte s kolem v protisměru.
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Typická chyba vypadá nevinně: zahnete podle šipky, po pár desítkách metrů zjistíte, že jedete špatně, a začnete se otáčet. Jenže jste v jednosměrce, kde je otáčení zakázané vždy a couvat smíte jen v nezbytné míře, třeba když zajíždíte do řady stojících aut nebo z ní vyjíždíte.
Když minete dům nebo volné místo, otočit se nesmíte a delší couvání zpátky k němu výjimka nepokrývá. Jeďte proto dál po směru a objeďte blok.
V jednosměrné ulici se otáčet nesmíte a couvat lze jen v nezbytné míře, proto je bezpečnější objet blok. Ilustrační foto. Zdroj: Michael Kahn / Unsplash.
V úzké ulici bývá takový manévr i nebezpečný. Kdo jede jednosměrkou proti šipce, vynoří se tam, kde ho lidé většinou nečekají, a v sevřené ulici mezi zaparkovanými auty často nebývá kam uhnout.
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Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-294, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2025-205, https://www.cebia.cz/pruvodce/bodovy-system-a-pokuty, https://autotrip.cz/dp/jednosmerny-provoz-2/, https://autotrip.cz/dp/prikazany-smer-objizdeni-vpravo/, https://www.autojournal.cz/couvani-v-jednosmerne-ulici-kdy-je-povolene-a-kdy-naopak-porusujete-zakon/, https://www.autojournal.cz/dve-dopravni-znacky-ktere-si-ridici-casto-pletou-v-provozu-je-ale-rozdil-zasadni-zamena-muze-stat-tisice/