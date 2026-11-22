Odtáhnou jí auto, zablokují bankovní účet a do cesty se jí připlete policie.
Cameron Diaz přitom chtěla jen zvládnout rodinné povinnosti a dorazit na fotbalový zápas své dcery. V akční komedii Špatný den ( Bad Day) se ale každá obyčejná pochůzka mění v další katastrofu – a návštěva nemocnice s tátou v podání Eda O’Neilla není výjimkou. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix
O
připravované komedii Bad Day jsme na Netflixeru už psali v souvislosti s jejím hvězdným obsazením. Vedle Cameron Diaz totiž získala také Eda O’Neilla, kterého si diváci dodnes spojují s nezapomenutelným Alem Bundou ze seriálu Ženatý se závazky nebo Jaye Pritchetta z Takové moderní rodinky.
Cameron Diaz ve
filmu hraje Joy, svobodnou matku dvou dcer, která té mladší slíbí, že rozhodně dorazí na její fotbalový zápas. Dalo by se říct, že to není žádný přehnaně ambiciózní slib, jenže Joy musí nejprve zvládnout vlastní povinnosti a vypořádat se s překážkami, které se začnou nepříjemně hromadit.
ČTĚTE TAKÉ: Trpí germofobií a botox jí tak změnil obličej, že by se raději neviděla. Dnes slaví narozeniny herečka Cameron Diaz
Odtah auta je přitom teprve začátek. Následuje doprovod otce na dialýzu, hádky, zablokovaný bankovní účet, pasivně agresivní poznámky od matek z pilates, jízda na koloběžce po dálnici a nakonec i podezření z trestného činu. Kdo někdy ve stresu běžel z jedné pochůzky na druhou a doufal, že už se nic dalšího nepokazí, náladu hlavní hrdinky rychle pochopí. Jen málokomu ale podobný den přeroste v přepadení banky kvůli několika stovkám korun.
Vražda akvarijní rybky i nefungující kreditka
Ed O’Neill tentokrát nehraje protivného prodavače bot, ale Joyina otce. Ani jeho návštěva dialýzy se ovšem neobejde bez katastrofy. V traileru ji například zkomplikuje televize, kterou Joy omylem shodí do akvária. Tenhle „den blbec“ tak zjevně nebude komedií, kde bude mít hrdinka proti sobě jen trapné rozhovory nebo vylité kafe.
Foto: Netflix
„Mojí povinností je ukázat, že všechno zvládám a vše je ok!“ říká Joy v upoutávce. Ta se navíc dostane i do hledáčku dvojice policistů v podání Danielle Brooks a Johna Higginse. Dcery hlavní hrdinky dále hrají Jessica Belkin a Emma Pearson, Rhenzy Feliz pak jejího přítele. Obsazení doplňují Ben Schwartz, Mark Duplass, Rob Corddry, Ayden Mayeri, Retta a další známé tváře. Cameron Diaz spojí akci s humorem, který jí sluší
Špatný den kombinuje dva žánry, které mají diváci s Cameron Diaz spojené. Akční zkušenosti z Charlieho andílků nebo
Návratu do akce se potkají s vřelejší komediální stránkou známou z filmů Něco na té Mary je a Prázdniny. Namísto dokonale připravené profesionálky však tentokrát stojí v centru příběhu máma, která se snaží zvládnout rodinu.
PSALI JSME TAKÉ: Máma odjela tančit u tyče, otec začal prodávat trávu maminkám. Češi natočili pořádně nekorektní komedii
Joy nejde o tajné dokumenty ani záchranu světa, ale zároveň ano – chce totiž dodržet slovo dané své dceři. Film tak staví vtipy vedle problému, který je mnohem bližší běžnému životu: jak být (nejen jako máma) všude včas, když vás zrovna potřebují úplně všichni.
Kdy film dorazí na Netflix?
Akční komedie Špatný den bude na Netflixu dostupná od 11. prosince 2026. S českým dabingem nebo českými titulky. Pro ty, kteří si tedy chtějí v prosinci odpočinout od vánočních romancí nebo psychologických krimi, je tu tedy konečně jeden milý kousek.
Zdroje: , Netflix, Variety What's on Netflix