Česko čeká podle nových modelů zima s omezenější sněhovou pokrývkou. Výraznou roli může sehrát El Niño, atlantské proudění a vyšší teploty.
Zimní počasí v Česku může letos vypadat jinak, než by se dle některých dřívějších odhadů mohlo zdát. Nové výpočty meteorologů totiž
změnily pohled na množství sněhu, které má během zimy napadnout. Pro Česko přitom nejde o příliš dobrou zprávu, protože rozsáhlejší sněhová pokrývka se podle aktuálních map neočekává. Neznamená to ale, že by sníh z české zimy úplně zmizel. Rozhodující bude především to, jak často se k nám dostane dostatečně studený vzduch a kde se bude teplota držet kolem bodu mrazu. Rozhodne hlavně teplota, ne samotné množství srážek
Nová analýza portálu Severe Weather ukazuje, že se od předchozího výpočtu změnily očekávané sněhové podmínky v různých částech Evropy. Zatímco sever a severovýchod kontinentu mají mít sněhu více,
střední, jižní a jihovýchodní Evropa se musí připravit spíše na jeho úbytek. „ V Evropě přinesl nový výpočet modelu více sněhu na sever a severovýchod kontinentu a v menší míře také na západ a jihozápad. Naopak ubral sníh ve středovýchodní, středojižní a jihovýchodní části Evropy a nad Spojeným královstvím,“ uvedli meteorologové. Česko tak podle zveřejněné mapy patří mezi oblasti, kde se plošná sněhová pokrývka neočekává v takové míře.
Za jedním z hlavních důvodů stojí jev El Niño, který ovlivňuje cirkulaci atmosféry a tím i počasí v různých částech světa. Letos se podle meteorologů projeví ve velmi silné podobě označované jako Super El Niño. Pro Evropu to může znamenat podmínky, které
nejsou pro dlouhodobější sněhovou pokrývku příliš příznivé. Důležitou roli totiž hraje také proudění z Atlantiku. „ Hlavním důvodem je mírné západní proudění z Atlantiku a sílící hřeben vysokého tlaku vzduchu od jihu, které udržují teploty příliš vysoko na to, aby se mohla vytvořit plošná sněhová pokrývka,“ vysvětlili meteorologové.
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Pro českou zimu je proto důležité rozlišovat mezi tím, kolik srážek spadne, a tím, kolik z nich skutečně vytvoří sníh. Při teplotách jen několik stupňů nad nulou se sníh v níže položených oblastech dlouho neudrží, zatímco na horách mohou stejné srážky přinést výraznou nadílku. Aktuální
výhled tedy neznamená zimu bez sněhu, ale spíše jeho nerovnoměrné rozložení. Zatímco horské oblasti mohou mít pravidelnější zimní podmínky, v nížinách se mohou sněhové epizody střídat s deštěm a oblevami. Právě proto může být letošní zima zajímavá i bez dlouhých období silných mrazů, Rozhodující budou jednotlivé vpády studeného vzduchu a jejich načasování. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o nebezpečné bakterii, která začíná odolávat běžné léčbě. Fotografie: Pexels Výhody a nevýhody sněhové pokrývky
Zima bez sněhu má své příznivce i odpůrce. Na první pohled může působit příjemněji a přívětivěji, odpadá odklízení sněhu, silnice jsou sjízdnější, chodníky méně kluzké a lidé se nemusí tolik potýkat s ranním škrábáním zamrzlých oken u aut. Mírnější počasí navíc může znamenat nižší náklady na vytápění. Ale
zima bez sněhové nadílky má i svou odvrácenou stránku. Krajina ztrácí své typické zimní kouzlo, chybí jí bílá pokrývka, která dokáže i obyčejná místa proměnit v pohádkovou scenérii. Sníh přitom není jen estetickou záležitostí, pomáhá zadržovat vodu v krajině, doplňovat zásoby podzemní vody a chránit půdu i rostliny před silnými mrazy. Jeho nedostatek tak může mít negativní dopady na zemědělství, přírodu i vodní režim. A pro milovníky zimních sportů je taková zima pochopitelně zklamáním.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
SevereWeather,
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