Chantal Poullain si nechala vyrobit stůl pro velkou společnost. Škrábance jí připomínají návštěvy, které u něj seděly
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Chantal Poullain se pochlubila svým domovem.Zdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 22.11.2026 06:11
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