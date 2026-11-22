Skladování vajec není nijak náročné. Většina lednic má i speciální přihrádky, které se ovšem často nachází přímo ve dvířkách. To je ovšem velká chyba, kterou dělá mnoho lidí.
Vejce nesmí v domácnosti chybět, ať už je budete připravovat jakkoli. Naměkko, do pečení, nebo v podobě pořádně omelety se slaninou pro celou rodinu. Existuje však několik osvědčených pravidel, jak vejce správně skladovat. Krátce je lze nechat i při pokojové teplotě. V tomto ohledu se hodně diskutuje podobně jako u rajčat. Čemu se ale vyhněte, je umístění do přihrádek, které jsou přímo na dveřích vaší lednice.
V lednici i mimo, hlavně stabilně
Jak je tedy skladovat opravdu správně? Podle všeho lze provést oba způsoby, ale nikdy je nedávejte do dvířek, píše The Sun. Ačkoli tam hodně lednic má držák nebo speciální vaničku, vejce
se na tomto místě zpravidla zkazí rychleji. „Je obecně známo, že právě vejce do těchto malých plastových držáků nepatří. A to přesto, že je tam má hodně ledniček. Během otvírání jsou totiž pravidelně, byť krátce, vystavena pokojové teploty,“ říká Vlatka Lake.
Jde o mluvčí britské skladovací společnosti Space Station. Právě průběžné vystavení vajec pokojové teplotě vede k rychlejšímu rozvoji vnitřní hniloby. Neustálá změna teplot jim tedy výrazně nesvědčí.
Pokud je chcete skladovat v lednici – což je rozhodně záhodno – dejte je někam dovnitř. Stejně tak ale můžete použít tmavé místo a například vystlanou ošatku. Podstatná je ovšem stálá teplota a podmínky, bez jakýchkoli výkyvů a rušivých elementů. Problém je to i v obchodech
Základem je opravdu absence slunce, sucho a stálá teplota. Jakékoli výkyvy totiž narušují tzv. kůžičku. Jde o ochrannou vrstvu těsně pod skořápkou.
„Dbejte hlavně na to, aby se vejce během změn teploty neorosila. V takovém případě hrozí nárůst plísní a to, že uvádí dietoložka Hana Mojžíšová. Problémem jsou taky obchody, kde se chladničky s vejci často otvírají a stabilní teplota tedy úplně nehrozí. mikroorganismy prostoupí až do vaječné hmoty,“ Fotografie: Pixabay
Problém je to hlavně při vysokých venkovních teplotách.
„Vejce skladujte při stálé teplotě, nejlépe v chladu lednice.“ Stejně tak je nedávejte do blízkosti aromatických potravin, protože skořápka velmi snadno pohltí pachy z okolí. Obecným doporučením je také nechat je v kartonu. Kromě ochrany před změnami teplot a dalšími vlivy zajistí také to, že je vejce na špičce. Na jeho širším konci jsou póry, kterými přijímá kyslík. V této poloze tak může celá potravina bez potíží dýchat.
Zdroj:
RD, The Sun
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Důvod, proč byste nikdy neměli uchovávat vejce ve dveřích lednice pochází z webu Světkreativity.