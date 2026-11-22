Plastové tácky se na centrálních kontrolách vídeňského Schwechatu od prvního prázdninového víkendu plní pomaleji. Notebook zůstává v batohu, láhev s vodou v boční kapse a průhledný litrový sáček s miniaturami šamponu ztrácí smysl. Letiště Vídeň oznámilo spuštění v oficiální
tiskové zprávě z 1. července. Nové pravidlo navíc pokrývá celé letiště, zatímco jinde často platí jen pro jednu odbavovací linku. Pro Čechy, kteří do Vídně jezdí hlavně kvůli levnějším letenkám a hustší síti spojů, je to zpráva s háčkem. Pohodlí platí při odletu. Při cestě zpátky rozhoduje letiště, na kterém člověk znovu stojí ve frontě u rentgenu. Jak vídeňský CT skener vidí dovnitř lahve
Klasický rentgen vytvoří plochý snímek, na kterém se lahev od lahve liší jen odstínem. Počítačová tomografie postupuje jinak. Zavazadlo jede po pásu a kolem něj obíhá rentgenový systém, který pořídí stovky snímků z různých úhlů. Software je v reálném čase poskládá do trojrozměrného obrazu, který může obsluha otáčet, přibližovat a rozkrajovat po vrstvách.
U tekutin rozhodují materiálové vlastnosti obsahu. Rentgenové detekční systémy vyhodnocují především hustotu a efektivní atomové číslo látky. Podle stejných parametrů se ověřují i testovací náhražky výbušnin, jak popisuje studie vědců ze Společného výzkumného střediska Evropské komise. Ke skenu se přidávají tvar, objem a poloha předmětu v zavazadle. Výsledek vyhodnotí algoritmy naučené rozpoznávat pevné i kapalné výbušniny.
Vídeň zdůrazňuje ještě jednu změnu. Personál vidí všechny podstatné údaje v jediném zobrazení a případný poplach se váže ke konkrétnímu objektu. Nehlásí se tedy celá taška. Kontrolor ví, kterou lahev má vytáhnout, a nemusí přehrabovat celý kufr.
Za 35 zařízení zaplatilo letiště zhruba 620 milionů korun. Stejná technologie se objeví i v jižním rozšíření Terminálu 3, které má být hotové ve druhém čtvrtletí 2027.
Dva litry a notebook v batohu: co čeká cestující na Schwechatu
Z Vídně si cestující do kabiny vezmou tekutiny v nádobách do dvou litrů. Elektronika i tekutiny smějí při kontrole zůstat v zavazadle. Letiště tím zkracuje nejpomalejší část odbavení, kdy lidé před rámem rozbalují batohy a hledají nabíječky.
Několik výhrad ale zůstává:
Dodatečná kontrola potravin. Med, marmeláda, krémy nebo termosky mohou putovat na ruční prohlídku. Hustá a lepkavá konzistence dělá algoritmům potíže. Menší balení projde snáz. Letiště samo doporučuje brát raději menší nádoby, protože u nich je pravděpodobnost dalšího zdržení nižší. Výjimky trvají. Léky, speciální výživa, dětská strava a zapečetěné nákupy z duty free mají zvláštní režim i dál. Personál je přesto může zkontrolovat zvlášť. U léků se na cestách do zahraničí vyplatí mít potvrzení od lékaře.
Průměrná čekací doba se ve Vídni pohybuje kolem pěti minut. Na první prázdninový víkend letiště přesto radilo přijet s rezervou. Hlavní sezona prověří, jestli personál zvládne i dotazy cestujících, kteří o změně slyší poprvé.
Proč stovka vydržela dvacet let a proč padá teprve teď
Omezení na 100 mililitrů vzniklo v roce 2006. Britská policie tehdy odhalila plán propašovat na palubu tekuté výbušniny ukryté v lahvích od nápojů. Tehdejší rentgeny nedokázaly spolehlivě rozeznat vodu od nebezpečné kapaliny, a tak úřady sáhly po plošném objemovém limitu. Z dočasného opatření se stal rituál, který přečkal dvě dekády.
Cesta k rozvolnění se v Evropě zadrhla. Část letišť s CT technologií limity uvolnila už dříve, jenže v létě 2024 Evropská komise u zařízení standardu C3 dočasně obnovila stovkový strop. Brusel tehdy výslovně uvedl, že nereaguje na novou hrozbu. Šlo o technický problém s výkonem některých konfigurací, které musely projít revizí.
Zlom přišel 25. července 2025. Komise po testování metodiky a detekčních algoritmů schválila jednu konkrétní konfiguraci zařízení C3. Podle odpovědi
Evropské komise Evropskému parlamentu smějí letiště s touto výbavou povolit tekutiny, aerosoly a gely v jednotlivých nádobách do dvou litrů. Informovat cestující mají jednotlivá letiště. Proto se dnes pravidla liší podle toho, kdo už má schválenou techniku a kdo ji zprovoznil plošně. Dublin volně, Schiphol přísně: Evropa jede ve dvou rychlostech
Samotný CT skener ještě neznamená dvoulitrovou láhev v batohu. Některá letiště novou technologii využívají jen k tomu, aby lidé nemuseli nic vyndávat, a stovkový strop ponechávají. Jiná šla až na hranici, kterou Brusel připouští.
Letiště Tekutiny z tašky ven? Maximální nádoba Poznámka Vídeň ne 2 l všechny terminály od 3. 7. 2026 Dublin ne 2 l bez limitu počtu nádob Krakov ne 2 l libovolné množství tekutin Mnichov ne 2 l T1 a T2, u více nádob opatrnější formulace Milán Linate, Malpensa T1 ne 2 l Malpensa T2 jen ve Fast Tracku Řím Fiumicino ne nad 100 ml výjimka pro lety do USA a Izraele Amsterdam Schiphol ne 100 ml stovka zpět od 1. 9. 2024 Stockholm Arlanda T5 ne 100 ml v T2 klasické vyndávání
Italský úřad pro civilní letectví ENAC eviduje pět letišť, která povolují tekutiny nad 100 mililitrů. Jeho přehled zároveň dokládá, že ani uvnitř jedné země neplatí jednotný předpis. Rozhoduje terminál a někdy také destinace.
Z toho plyne nejčastější past. Kdo odletí z Vídně s dvoulitrovou lahví olivového oleje, může ji na zpáteční cestě z Amsterdamu nebo Stockholmu odevzdat u rentgenu. Totéž hrozí při přestupu, pokud cestující znovu prochází bezpečnostní kontrolou. Dublin, Praha i Vídeň proto shodně radí ověřit si předem pravidla letiště návratu i přestupního uzlu.
Praha drží rozvolnění jen v jednom terminálu
Pro české cestující vychází Vídeň ve srovnání s Ruzyní výrazně pohodlněji. Letiště Václava Havla od 1. října 2025 rozvolnilo pravidla jen v Terminálu 2. Má tam šest CT rentgenů a plánuje další dva. Kromě standardního sáčku s nádobkami do 100 mililitrů si cestující smí vzít jednu nádobu nad 100 mililitrů až do dvou litrů. Praha omezení zdůvodňuje provozními a prostorovými limity. V Terminálu 1, odkud se létá mimo schengenský prostor, platí podle
webu letiště dál klasická stovka v litrovém sáčku.
Regionální letiště zůstávají u starého režimu. Brno, Ostrava, Karlovy Vary i Pardubice uvádějí 100 mililitrů na balení a jeden průhledný litrový sáček. V Pardubicích navíc cestující dál vyndávají z tašky notebooky a tablety.
Podle nás se tím Vídeň pro Čechy z jižní Moravy a jižních Čech stává jedním z nejpříjemnějších odletových letišť ve střední Evropě. Kromě letenek nabízí i odbavení, při kterém člověk nerozebírá batoh a nepočítá mililitry. Výhodu ale nelze brát za samozřejmou na celé cestě. Na dovolenou se dá letět s plnou termoskou čaje, domů se vracet s prázdnou.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková