Svérázný František Ringo Čech je jedním z nejbarevnějších charakterů české popkultury. VIPŽivot připomíná, že má na svém kontě bohatou kariéru. Bubeník Olympicu, autor divadelních her, principál divadla, bývalý poslanec za ČSSD a malíř. Je už starobním penzistou a jeho důchod není bůhvíco.
„Naštěstí na něm nejsem závislej, jinak by to byl průser. řekl dvaaosmdesátiletý Čech v rozhovoru pro Důchod vám možná stačí tak na tramvaj, ne na víc,“ CNN Prima NEWS z roku 2024. S typickým černým humorem přihodil narážku na „žrádlo pro psy a kočky“ a „buvolí kostičku k televizi“. Tramvaj, kterou nemusí platit
Ringo Čech ve svých letech za tramvaj už neplatí, pražští senioři od 65 let mají MHD zdarma. Nicméně jako metafora to přirovnání funguje. Je to obraz kupní síly penze, která podle jeho slov sotva pokryje základní výdaje. A není to poprvé, co to říká. Už v červenci 2023 v rozhovoru pro ShowTime
přiznal, že by z důchodu nevyžil. Tehdy zároveň prozradil, co ho drží nad vodou: malování. „Na konci života jsem dosáhl pěkných cen,“ řekl o svých obrazech. Státní penze pro něj tedy není jediný zdroj příjmů, je ale zrcadlem systému, který nezohledňuje, čím člověk byl, ale jen to, kolik odvedl.
Český důchodový systém je nemilosrdně aritmetický. Starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, která vychází z vyměřovacích základů a doby pojištění. Jinými slovy:
nezáleží na tom, kolik hitů jste nahráli, kolik diváků vidělo vaši hru nebo kolik voličů vás poslalo do Sněmovny. Záleží na tom, z jakých příjmů jste po celou kariéru platili pojistné. Pro umělce v Česku neexistuje žádný zvláštní důchodový fond ani profesní režim. Jak výslovně uvádí InfoPoint Národního institutu pro kulturu, platí pro ně stejná pravidla jako pro kohokoliv jiného. Jedinou doplňkovou možností je dobrovolné penzijní spoření. Zdroj fotografie: Nextfoto Slavný umělec, slabá penze
Ringo Čech není jediný, kdo tento problém popisuje nahlas. Felix Slováček pro CNN Prima NEWS řekl, že státu na daních odvedl „jako prosperující továrna“, ale penze by mu stačila „tak akorát na zaplacení plynu a elektriky“. Petra Černocká si i v důchodu dál vydělává zpíváním, protože samotná penze nestačí. Společný jmenovatel je zřejmý:
umělecká kariéra v Česku často probíhá v režimu OSVČ nebo v kombinaci různých pracovních vztahů (honoráře, autorské smlouvy, jednorázová angažmá). Příjmy jsou nepravidelné a pojistné se odvádí z oficiálně vykázaných základů, které bývají nižší než reálný životní standard umělce v produktivních letech. Výsledek? Penze, která neodpovídá ani kariéře, ani zvyklostem.
Od 1. ledna 2026 vstoupilo v platnost pravidlo, které minimální starobní důchod navazuje na 20 % průměrné mzdy. Při modelové průměrné mzdě 48 000 korun by minimum činilo 9 600 korun. Pro seniory s nejnižšími penzemi to znamená posun nahoru. Pro umělce s celoživotní kariérou a nízko odváděným pojistným to ale řeší jen spodní hranici, ne strukturální příčinu. Ta by vyžadovala politické rozhodnutí: buď zavést zvláštní fond pro kulturní profese, nebo systémově
změnit způsob, jakým se u OSVČ s nepravidelnými příjmy počítají vyměřovací základy. Nic z toho dnes na stole není. Ringo Čech si mezitím maluje. Jeho obrazy ho podle vlastních slov živí lépe než státní penze za šest dekád na jevištích, v nahrávacích studiích a ve sněmovním sále.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Lucie Plíhalová