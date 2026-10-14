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Jediný stroužek česneku denně může podpořit imunitu, trávení i zdravý krevní tlak. Rozhodovat má správné načasování

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Česnek je doslova přírodní zázrak, protože funguje jako lék na mnoho neduhů, a dokonce je jedním z nejsilnějších přírodních antibiotik. Zjistěte, proč byste si měli dopřávat stroužek česneku ráno ještě před snídaní.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 11:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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