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V Monaku ho odpálkovala, v Singapuru už se usmívala. Kardashian napravila přešlap vůči legendě F1

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Kim Kardashian (45) je zvyklá, že se kolem ní točí kamery, fotografové i ochranka. Jenže na startovním roštu formule 1 platí trochu jiná pravidla než na hollywoodském červeném koberci. Americká celebrita si to vyzkoušela už v Monaku, kde její bodyguardi odstrčili legendárního reportéra Martina Brundlea. Před Velkou cenou Singapuru proto nastal čas na malé diplomatické urovnání.
V Monaku ho odpálkovala, v Singapuru už se usmívala. Kardashian napravila přešlap vůči legendě F1

V Monaku ho odpálkovala, v Singapuru už se usmívala. Kardashian napravila přešlap vůči legendě F1

Zdroj: Ferrari Scuderia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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