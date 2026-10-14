Slavia nevyhrála v Lize mistrů už 21 zápasů. V Baku přišla o poslední šanci na snadné body a přepsala černý rekord

Na Olympijském stadionu v Baku seděly v úterý večer zhruba tři desítky tisíc lidí a Slavia nastoupila poprvé ve světlé, „vanilkové“ třetí sadě dresů. V poločase to bylo 0:0, po devadesáti minutách 2:0 pro domácí. Rozhodli Kaheem Parris ve 49. minutě a Joy-Lance Mickels dvě minuty před koncem. Výsledek sám o sobě v Lize mistrů nikoho nešokuje, kontext ano. Sabah je podle koeficientu UEFA nejníže postaveným ze všech 36 účastníků ligové fáze, zatímco Slavia šla do zápasu jako favorit. Podle nás Slavia neztratila jen tři body. Přišla o nejschůdnější příležitost, jak sérii bez výhry zlomit dřív, než přijde těžší část programu.
Tyč, brankářské zákroky a míč vykopnutý z čáry
Klubová reportáž Slavie se čte jako seznam momentů, kdy mohl zápas vypadat úplně jinak. Tomáš Chorý zakončoval po přihrávce Ayaosiho a míč z brankové čáry vykopl Solvet. Vlček trefil tyč po akci Šturma. Provod měl dvojitou šanci: první střelu zlikvidoval brankář Pokatilov, druhou zastavil obránce. Nowak poslal křížnou ránu vedle, Chorý později hlavičkoval gólmanovi do náruče.
Sabah si přitom vystačil s menším počtem velkých příležitostí. Parris se trefil už v 17. minutě, gól ale neplatil kvůli ofsajdu. Ve 49. minutě už ho nikdo nezastavil. Podle Jindřicha Trpišovského předcházela gólu ztráta míče a nedůrazné pokrytí střelce. Druhá trefa byla ještě bolestivější. Mickels potrestal vyběhnutí Markoviče, míč mířil do prázdné brány a Moses ho na čáře nedokázal odvrátit.
Trenér po zápase nic neomlouval. U obou gólů mluvil o „strašně hloupých“ chybách, připustil, že Sabah jeho tým přehrál ve středu hřiště, a dodal větu, která v kabině musela zaznít ostře: „Nikdo se nedotkl maxima.“ Lukáš Provod připomněl, že Slavia začala hrát až za nepříznivého stavu a šance se musí proměňovat. Michal Sadílek byl ještě stručnější: „Na takový zápas to bylo málo.“
Dvě ztráty, dva tresty. Na druhé straně několik vyložených šancí a nula gólů. V Lize mistrů tenhle poměr nepromíjí nikdo, ani mistr Ázerbájdžánu.
Proč právě Sabah vypadal jako nejlepší šance
Čísla mluví jasně. Sabah figuroval v koeficientovém pořadí UEFA na 244. místě, Slavia na 59. Klub z Baku vznikl teprve v roce 2017 a v Lize mistrů je nováček. Sázkové kanceláře před zápasem viděly favorita ve Slavii.
Jenže papírová slabost neznamená bezzubost. Podle profilu UEFA vyhrál Sabah v sezoně 2025/26 poprvé v historii ázerbájdžánskou ligu i pohár a do ligové fáze se probojoval přes izraelský Hapoel Beer-Ševa. V kádru má zkušené hráče jako Puchacz či Simić a hlavně Mickelse, jehož UEFA už před sezonou označila za hráče, kterého je třeba sledovat. V domácí lize nastřílel 19 gólů, v kvalifikaci přidal čtyři branky a asistenci. V Baku se trefil v rozhodující chvíli.
Za týmem stojí litevský trenér Valdas Dambrauskas, jehož příběh by se hodil do filmu. Cestu do Anglie za trenérským snem si kdysi financoval výhrou v litevské verzi soutěže Chcete být milionářem. V Ázerbájdžánu působí od roku 2025 a za tu dobu dovedl Sabah k doublu a historické účasti v Lize mistrů.
Slavia tedy nejela k amatérům. Jela ale k soupeři, kterého by si při losu přála většina klubů z druhé a třetí koeficientové stovky. Proto ta porážka bolí víc než prohra v Lens v úvodním kole.
6 964 dní od Steauy
Poslední výhru v hlavní fázi Ligy mistrů zapsala Slavia 19. září 2007. V Edenu porazila Steauu Bukurešť 2:1, góly dali Zdeněk Šenkeřík a Tijani Belaid, za hosty snižoval Dorin Goian. Byl to vůbec první zápas Slavie ve skupinové fázi Ligy mistrů a podle archivu UEFA šlo o „vysněný debut“. Nikdo tehdy netušil, že na další radost si Praha počká déle než devatenáct let.
Od výhry nad Steauou do porážky v Baku uběhlo podle našeho výpočtu 6 964 dní. Za tu dobu Slavia odehrála v hlavní fázi soutěže 21 zápasů bez vítězství:
|Ročník
|Zápasy bez výhry
|2007/08 (zbytek skupiny)
|5
|2019/20
|6
|2025/26
|8
|2026/27 (zatím)
|2
Za touto sérií se skrývá vzorec, který se opakuje napříč generacemi kádru. Slavia si v Evropě dokáže vytvořit šance a s mnoha soupeři hraje vyrovnaně. Rozhodují ale momenty, kdy ztrácí míč na vlastní polovině nebo zakončuje z čistých pozic. V Baku se oba problémy sešly v jednom večeru.
Pro srovnání: ostatní české kluby v hlavní fázi soutěže vyhrávat dokázaly. Sparta v ročníku 2003/04 porazila Lazio 1:0 a postoupila do osmifinále, Plzeň v prosinci 2013 zdolala doma CSKA Moskva 2:1. Slavia, dlouhodobě nejsilnější domácí klub posledních let, na stejný zážitek pořád čeká.
Šest zápasů, z toho žádný pohodlný
Ligová fáze má 36 týmů a každý odehraje osm zápasů. Prvních osm postupuje přímo do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě hrají vyřazovací play-off a zbylých dvanáct končí. Slavia má po dvou kolech nula bodů a zbývá jí šest utkání. Sabah díky výhře odskočil na tři body.
Zbytek programu přitom vypadá takto:
- Fenerbahçe venku, úterý 20. října, 18:45 našeho času, Istanbul
- Arsenal doma
- Villarreal doma
- Bayern Mnichov venku
- Porto venku
- Aston Villa doma
Ani jeden z těchto soupeřů nemá tak nízký koeficient a skromnou pověst jako Sabah. Pevnou hranici pro 24. místo nelze dopředu určit, v tomto formátu se ale orientačně počítá s dvouciferným bodovým ziskem, pravděpodobně kolem 10 až 11 bodů. Pro Slavii by to znamenalo minimálně tři výhry a jednu či dvě remízy ze zbývajících šesti zápasů. Tedy přesně to, co se jí nepovedlo v posledních 21 pokusech dohromady.
Matematicky je postup pořád ve hře. Prakticky se podle nás situace výrazně zhoršila. Problémem není aktuální odstup od dvaadvacátého či čtyřiadvacátého místa, ten se po druhém kole měří v jednotkách bodů. Problémem je kombinace nulového startu a programu, který odteď už jen přitvrzuje.
Zápas v Istanbulu odvysílá Oneplay v tarifech Extra Sport a Maximum na kanálech Nova Sport 3 až 6.
Co to znamená pro český fotbal a pro Trpišovského
Prohra v hlavní fázi nepřináší do koeficientu nic, výhra dává dva body, remíza jeden. Protože se součet dělí počtem českých účastníků v pohárech, kterých je letos pět, znamenalo by vítězství v Baku +0,400 do českého sezonního koeficientu. Podle přehledu Kassiesa má Česko v ročníku 2026/27 zatím 3,300 bodu a v sezonním žebříčku je průběžně jednadvacáté, v pětiletém hodnocení drží desáté místo. Jedna porážka počet českých míst v pohárech nezlomí. Body z Ligy mistrů jsou ale pro národní žebříček nejcennější a ty z Baku zůstaly v Ázerbájdžánu.
Tlak poroste i na trenéra. Trpišovský vede Slavii od roku 2017 a vyhrál s ní pět ligových titulů a čtyři české poháry, doma tak dominuje. Evropská bilance v Lize mistrů je ale kapitola, kterou zatím přepsat nedokázal. Spekulace o konci jsou podle nás předčasné. Otázka, proč tým, který v lize přehrává soupeře, v Evropě opakovaně selhává na stejných chybách, se ovšem bude vracet s každým dalším zápasem.
Provod po zápase řekl, že si Slavia nesmí do Istanbulu přenést promarněný poločas. Má pravdu, jen to v Baku platilo i obráceně: ze zápasu, který měl sérii ukončit, si odvezla jen další řádek do tabulky. Teď ho bude muset přepsat proti Fenerbahçe, Arsenalu nebo Bayernu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner