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Slavia nevyhrála v Lize mistrů už 21 zápasů. V Baku přišla o poslední šanci na snadné body a přepsala černý rekord

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Slavia prohrála v Baku se Sabahem 0:2 a na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů čeká už 21 zápasů. Od posledního triumfu uplynulo 6 964 dní.
Slavia nevyhrála v Lize mistrů už 21 zápasů. V Baku přišla o poslední šanci na snadné body a přepsala černý rekord

Slavia nevyhrála v Lize mistrů už 21 zápasů. V Baku přišla o poslední šanci na snadné body a přepsala černý rekord

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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