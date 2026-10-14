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Je to šílené, kroutí hlavou hokejisté. Zlatá horečka v NHL udělala z Pastrňákových milionů průměrný plat

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Hokejisté NHL nad letními smlouvami kroutí hlavou. Pastrňákových 244,6 milionu korun ročně bylo před třemi lety hvězdnou částkou. Dnes nestačí ani na nejlépe placeného Čecha.
Je to šílené, kroutí hlavou hokejisté. Zlatá horečka v NHL udělala z Pastrňákových milionů průměrný plat

Je to šílené, kroutí hlavou hokejisté. Zlatá horečka v NHL udělala z Pastrňákových milionů průměrný plat

Zdroj: Boston Bruins
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.10.2026 11:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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