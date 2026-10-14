Je to šílené, kroutí hlavou hokejisté. Zlatá horečka v NHL udělala z Pastrňákových milionů průměrný plat

„Tyhle smlouvy jsou šílené,“ řekl v září útočník Vancouveru Brock Boeser, když hodnotil léto, jaké NHL ještě nezažila. Connor Bedard podepsal pět let za 1,63 miliardy korun, Macklin Celebrini pět let za 2,04 miliardy a Cale Makar osm let za 3,55 miliardy. David Pastrňák mezitím dál pobírá 244,6 milionu korun ročně ze smlouvy, kterou v březnu 2023 slavil celý Boston. Výkonnost mu přitom neklesla. Kontrakt, který tehdy působil jako vrchol trhu, dnes v nové hvězdné lize platí za standard. Za tři roky se z něj stal spíš výhodný obchod pro klub. Kapitán Bruins na tom není špatně, jen ho předběhl kalendář.
Strop, který roste rychleji než hvězdy
Pastrňák se s Bostonem dohodl 2. března 2023 na osmi letech za 1,96 miliardy korun. Smlouva začala platit v sezoně 2023/24, kdy činil platový strop NHL 1,82 miliardy korun. Pastrňákův roční výdělek z něj tehdy ukrojil 13,47 procenta. Nad ním stáli jen nejvyšší z nejvyšších.
Pak se strop dal do pohybu. Podle společného oznámení NHL a hráčské asociace vypadá růst takto:
|Sezona
|Platový strop
|Pastrňákův podíl
|2023/24
|1,82 mld. Kč
|13,47 %
|2025/26
|2,08 mld. Kč
|11,78 %
|2026/27
|2,26 mld. Kč
|10,82 %
|2027/28
|2,47 mld. Kč
|9,91 %
|2028/29 (odhad)
|2,77 mld. Kč
|8,82 %
Mezi prvním rokem Pastrňákovy smlouvy a letošní sezonou vzrostl strop zhruba o 24,6 procenta. Pokud se potvrdí první odhad pro sezonu 2028/29, o kterém informoval Sportsnet, bude to už 52,7 procenta. Pastrňákova částka se přitom nehne ani o korunu.
Kde se peníze vzaly? Liga těží z vyšších národních televizních smluv a rostoucích příjmů z reklamy. Vyrovnala se také s výpadkem z covidových let, kdy strop prakticky stál. Hráči mají podle kolektivní smlouvy nárok na polovinu příjmů spojených s hokejem. Když tedy roste byznys, roste i strop a s ním smlouvy. Komisař Gary Bettman podle Sportsnetu mluví o očekávaných ligových výnosech kolem 176 miliard korun.
Kdo trefil načasování
Nejvíc vydělávají ti, jejichž smlouvy končí právě teď. Jejich nové platy se odvíjejí od stropu, jaký Pastrňák v březnu 2023 nemohl tušit.
- Cale Makar (Colorado): 443,6 milionu korun ročně od sezony 2027/28, jako první hráč v historii NHL s platem přes 20 milionů dolarů ročně
- Macklin Celebrini (San Jose): 408,8 milionu korun ročně
- Leo Carlsson (Anaheim): 391,4 milionu korun ročně díky nabídkovému archu od jiného klubu
- Connor Bedard (Chicago): 326,1 milionu korun ročně od sezony 2026/27
- Martin Nečas (Colorado): 250 milionů korun ročně na osm let
Poslední jméno je z českého pohledu nejvýmluvnější. Nečas měl dosud 141,3 milionu korun ročně a novou smlouvou si polepšil téměř na dvojnásobek. Jako první Čech v novém režimu tak přeskočil Pastrňáka, i když bodově na něj dlouhodobě nedosahuje. Další krajané zůstávají výrazně níž. Tomáš Hertl bere 176,9 milionu, Filip Hronek má 157,6 milionu a Pavel Zacha 103,3 milionu korun ročně.
Podle nás je srovnání s Bedardem nejostřejší. Mladý Kanaďan nasbíral v minulé sezoně 75 bodů v 69 zápasech. Pastrňák měl 100 bodů v 77 utkáních a zapsal čtvrtou stobodovou sezonu po sobě. Přesto bude mít Bedard od letoška o 81,5 milionu korun ročně víc.
Kolik stálo načasování
Pastrňák o nic nepřišel, dostává přesně to, co podepsal. Modelové srovnání ale ukazuje, jak velký rozdíl dělá pár let v kalendáři.
Kdyby po celých osm let pobíral stejný roční plat jako Bedard, vydělal by zhruba o 652 milionů korun víc. Proti Makarově úrovni by rozdíl za stejnou dobu činil přibližně 1,59 miliardy korun. Jde o hypotetická čísla, protože Makar je dvojnásobný vítěz Norrisovy trofeje pro nejlepšího obránce a jeho smlouva určuje nový strop celého trhu.
Ještě výmluvnější je druhý výpočet. Aby Pastrňák udržel stejný podíl na stropu jako v roce 2023, potřeboval by letos zhruba 304,6 milionu korun. V sezoně 2028/29 by to při odhadovaném stropu bylo kolem 373 milionů. Dá se tedy předpokládat, že kdyby stejnou vyjednávací pozici po stobodové sezoně uplatnil až dnes, jeho cena by se blížila spíš Bedardovi a Carlssonovi než současné částce.
Zároveň je potřeba ujasnit měřítko. Průměrný plat v NHL činil v minulé sezoně podle PuckPedie asi 86,4 milionu korun ročně a Pastrňák bere skoro trojnásobek. Průměrem se jeho smlouva stala jen mezi superhvězdami. V žebříčcích nejlépe placených hráčů se posouvá z úplné špičky někam do druhé desítky.
Sám nehořekuje. Po podpisu v roce 2023 mluvil o Bostonu jako o domově, kde chtěl zůstat. Letos na otázky ke smlouvám odpověděl s nadhledem: „Bobby Orr nevydělával stejné peníze jako já.“ Hokej se podle něj posouvá s celým světem. Podobně to vidí Sidney Crosby, podle kterého je dnešní trh „jiný než tehdy“. Útočník Buffala Tage Thompson připustil, že hráči podepsaní dřív si mohou klást otázku „co kdyby“. Hned ale dodal, že pořád jde o obrovské peníze.
Výhoda pro Boston
Co je pro Pastrňáka zmeškaná příležitost, je pro Bruins dar. Při tvrdém platovém stropu je superhvězda za cenu pod tržní hodnotou jedním z nejcennějších aktiv, jaké klub může mít. Agentura AP připomíná, že od zavedení stropu v roce 2005 nevyhrál Stanleyův pohár žádný tým s hráčem, jehož plat by přesahoval deset milionů dolarů. Connor McDavid i Crosby si v minulosti řekli o méně právě proto, aby kolem sebe udrželi silný kádr.
Boston má podle serveru CapWages pro letošní sezonu závazky kolem 2,12 miliardy korun a volný prostor zhruba 140 milionů korun. Dlouhodobé smlouvy mají kromě Pastrňáka Elias Lindholm, JJ Peterka, Morgan Geekie, Charlie McAvoy, Hampus Lindholm a brankář Jeremy Swayman. Po sezoně vyprší smlouva Pavlu Zachovi, kterému bude 30 let, a stane se volným hráčem. Podobně je na tom Filip Chytil u Rangers s platem 96,5 milionu korun ročně. Rostoucí strop oběma zlepšuje vyjednávací pozici. Jejich cena ale bude záviset hlavně na zdraví a roli v týmu.
Pastrňákova fixní částka by se v příštích letech mohla stát pro Boston rozhodující. Pokud strop vyskočí podle odhadů, bude mít klub kapitána za necelých devět procent prostoru. Za stejný podíl dnes jinde podepisují kvalitní hráče druhé formace.
Starý režim, poslední osmiletka
Pastrňákova smlouva patří k posledním kontraktům starého typu. Nová kolektivní smlouva od letošní sezony zkracuje maximální délku kontraktu u vlastního hráče z osmi let na sedm a u volného hráče ze sedmi na šest. Budoucí hvězdy tak budou mít vyšší roční částky, ale kratší jistotu. Častěji se tedy budou vracet k jednacímu stolu, vždy s novým stropem.
Detaily smlouvy navíc ukazují rozdíl mezi zátěží pro strop a skutečnou výplatou. Podle PuckPedie dostal Pastrňák v minulé sezoně 271,8 milionu korun. V závěrečné sezoně 2030/31 to bude 195,7 milionu. Smlouva vyprší v roce 2031, kdy mu bude 35 let.
Další osmiletka v takovém věku nepřichází v úvahu. Pokud si ale udrží produkci, kterou Boston letos ocenil kapitánským céčkem, může přijít kratší a velmi bohatý veteránský kontrakt. Strop by tou dobou mohl být úplně jinde. Prostor pro hráče nad dvacet milionů dolarů ročně se už otevřel. Při odhadovaném stropu pro sezonu 2028/29 by maximální možný plat jednoho hráče činil 554,4 milionu korun.
Pastrňák v září převzal kapitánské céčko jako 28. kapitán v historii Bruins. V klubu má na kontě 420 gólů a 933 bodů. Jeho smlouva si zachovala stejnou hodnotu, jen kolem ní vyrostl jiný trh. Než ho přeskočil Bedard, uplynuly tři roky a jedna televizní smlouva.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka