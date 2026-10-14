ANO bude nesmlouvavou, ale konstruktivní opozicí, říká končící primátorka Olomouce

ANO bude nesmlouvavou, ale konstruktivní opozicí, říká končící primátorka OlomoucePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ANO bude nesmlouvavou, ale konstruktivní opozicí, říká končící primátorka OlomouceZdroj: Stanislav Heloňa
Článek byl publikován 14.10.2026 10:51
Projekt multifunkční arény pro sport a kulturu v Olomouci zřejmě dostal další stopku. Kromě změny ve vedení...
Hnutí ANO, které doposud ovládalo olomouckou radnici, je ze hry. Na koalici se dnes večer dohodli zástupci...
Ve spolupráci s útulky v Olomouckém kraji pravidelně hledáme zájemce o adopce zvířat, která přišla o své...
Na složité oblékání jednotlivých dílů hanáckého kroje se zaměřuje nové instruktážní video, které připravilo...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- Hluboce rozčarovaná ODS. V Olomouci chtěla dopravu, do koalice se nedostala
- Konec arény v Olomouci? Nový majitel obřího projektu s výstavbou haly nepočítá
- ANO je ze hry. STAN poskládá koalici s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc
- HLEDÁME PÁNÍČKA: Tři milí parťáci z Přerova touží po novém a klidném domově