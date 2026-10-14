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ANO bude nesmlouvavou, ale konstruktivní opozicí, říká končící primátorka Olomouce

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Vítězné hnutí ANO, které v Olomouci zůstalo mimo připravovanou radniční koalici sestavovanou hnutím STAN, chce být v příštích čtyřech letech konstruktivní, ale nesmlouvavou opozicí. Lídryně ANO a dosavadní primátorka Miroslava Ferancová dodala, že ANO odchází do opozice se vztyčenou hlavou.
ANO bude nesmlouvavou, ale konstruktivní opozicí, říká končící primátorka Olomouce

ANO bude nesmlouvavou, ale konstruktivní opozicí, říká končící primátorka Olomouce

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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