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Horner: Brown si nemůže dovolit naštvat Wolffa

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Christian Horner prohlásil, že Zak Brown již není schopen čelit Totovi Wolffovi tak, jak tomu bývalo dříve, a jako důvod zdrženlivosti šéfa McLarenu uvedl závislost týmu na pohonných jednotkách Mercedesu.
Horner kontroval Wolffovi a zároveň si rýpl do Browna kvůli motorům Mercedesu.

Horner kontroval Wolffovi a zároveň si rýpl do Browna kvůli motorům Mercedesu.

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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