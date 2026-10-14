Lotus cheesecake se sušenkami je jednoduchý dezert s hladkým krémem a výraznou chutí

Lotus je přesně ten typ cheesecake , který dezertu vytáhnete z lednice a najednou to na stole vypadá, že jste se s přípravou trápili půl dne. Ve skutečnosti tolik práce nedá. Horší je čekání. Sušenkový korpus je hotový rychle, krém také, jenže tenhle dort si prostě poručí čas. Chlad, pomalejší pečení a žádné zbytečné popohánění.
U náplně se vyplatí pohlídat hlavně jednu věc:
vejce zapracovávejte postupně, vždy po jednom, a krém zbytečně nešlehejte. Když se do směsi dostane moc vzduchu, v troubě víc vyběhne a po vychladnutí snáz popraská. Pomůže i obyčejný plech s vodou na dně trouby. Tenhle postup se u používá docela často, protože pára drží krém vláčný a nenechá ho tak rychle vyschnout. Lotus cheesecaků Recept na jemný Lotus cheesecake
Doba přípravy: 25 minut + pečení 40–55 minut + chlazení alespoň 1 den Lotus cheesecake
Korpus: 200 g Lotus sušenek 100 g rozpuštěného másla
Náplň: 550 g tučného tvarohu 400 g zakysané smetany 3 ks vejce 5 kapek flavdrops s příchutí javorového sirupu, nebo javorový sirup 4 ks rozdrcených Lotus sušenek 1 špetka soli Jak připravit krémový Lotus cheesecake
1. Dno dortové formy vyložte pečicím papírem.
Lotus sušenky na korpus rozdrťte opravdu najemno, smíchejte je s rozpuštěným máslem a směs pevně natlačte na dno formy. Klidně si pomozte dnem skleničky, jde to rovnoměrněji. Formu dejte odpočívat do lednice.
2. Troubu předehřejte na
160 °C. Na spodní část trouby položte plech s horkou vodou. Vzniklá pára pomůže tomu, aby cheesecake při pečení tolik nevysychal.
3. Do mísy dejte
tvaroh, zakysanou smetanu a flavdrops. Vymíchejte hladší krém, není potřeba žádné divoké šlehání. Pak přidejte rozdrcené Lotus sušenky a špetku soli. Následují vejce
4. Zapracujte je stěrkou, jedno po druhém. Chce to trochu klidu, ale ne dlouhé šlehání. Směs se má jen spojit, nemá z ní být nadýchaná pěna.
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5. Formu vytáhněte z lednice, na zpevněný korpus nalijte náplň a dejte ji do trouby. Pečte přibližně
40 až 55 minut. Prvních 30 minut troubu neotvírejte, cheesecake by se mohl srazit.
6. Hotový cheesecake poznáte podle středu. Když do formy lehce ťuknete, měl by se uprostřed ještě
třást jako želé. Na první pohled může působit nedopečeně, ale u cheesecaku je to správně.
7. Troubu vypněte, dvířka nechte pootevřená a dort v ní ponechte pomalu dojít až do úplného vychladnutí. Až potom ho přesuňte do lednice. Tam by měl zůstat
alespoň 1 den, jinak se bude hůř krájet a chuť nebude tak usazená. Foto: Cooky.cz, Když sušenky povýší na dezert pro dospělé: Lotus cheesecake je krémový, voňavý a nebezpečně návykový
TIP: Část tvarohu můžete vyměnit za ricottu. Cheesecake bude jemnější, ale pořád by měl dobře držet tvar. Časté otázky k Lotus cheesecakeu
Musí cheesecake opravdu chladnout tak dlouho?
Ano, u cheesecaku se čekání vyplatí. Krém v lednici zpevní, dort se pak čistěji krájí a chuť se během odležení spojí.
Dá se připravit také nepečená verze?
Dá. U nepečených verzí se často pracuje s krémovým sýrem, smetanou a Lotus pomazánkou, někdy úplně bez vajec a také bez želatiny. Výsledek bývá lehčí, spíš směrem k pěnovému dezertu.
Co dělat, když cheesecake nahoře praskne?
Na chuti se tím nic nemění. Příště zkuste nižší teplotu, náplň méně provzdušnit a nechat dort chladnout pomalu v pootevřené troubě.
Lze místo flavdrops použít cukr?
Ano, možné to je. Jen počítejte s tím, že se trochu změní sladkost a lehce i konzistence náplně. Lepší je dát nejdřív menší množství a případně dosladit podle chuti.
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Lotuskový nepečený cheesecake
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline