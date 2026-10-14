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Lotus cheesecake se sušenkami je jednoduchý dezert s hladkým krémem a výraznou chutí

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Lotus cheesecake je přesně ten dezert, který vypadá slavnostněji, než kolik s ním je práce. Jen ho nesmíte hnát silou: nízká teplota, voda v troubě a trpělivé chlazení udělají víc než heroické pečení na doraz.
Fotografie k Lotus cheesecake

Fotografie k Lotus cheesecake

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když sušenky povýší na dezert pro dospělé: Lotus cheesecake je krémový, voňavý a nebezpečně návykový
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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