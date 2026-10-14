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Pod ledem Europy může být oceán větší než všechny pozemské. Sonda NASA zkoumá, zda má podmínky pro život

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Pod ledovou kůrou Jupiterova měsíce Europy se podle vědeckých modelů nachází globální oceán slané vody. Nikdo ale zatím neví, zda nabízí podmínky vhodné pro život. Právě proto NASA v říjnu 2024 vyslala sondu Europa Clipper. Po dvou letech letu má za sebou průlet kolem Marsu a chystá další důležitý manévr u Země.
Pod ledem Europy může být oceán větší než všechny pozemské. Sonda NASA zkoumá, zda má podmínky pro život

Pod ledem Europy může být oceán větší než všechny pozemské. Sonda NASA zkoumá, zda má podmínky pro život

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 11:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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