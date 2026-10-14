Pod ledem Europy může být oceán větší než všechny pozemské. Sonda NASA zkoumá, zda má podmínky pro život

Ledový měsíc s velkým tajemstvím
Europa patří k nejpozoruhodnějším měsícům Sluneční soustavy. Snímky z dřívějších kosmických misí odhalily popraskaný ledový povrch a dlouhé tmavší linie, které naznačují složité geologické procesy. Měření gravitačního a magnetického prostředí zároveň podporují představu, že se pod ledovou skořápkou nachází globální oceán kapalné vody.
Pokud modely odpovídají skutečnosti, může tento oceán obsahovat více vody než všechny pozemské oceány dohromady. Přímý přístup k němu však nemáme. Nevíme přesně, jak tlustá je ledová vrstva na jednotlivých místech, jak se voda dostává do kontaktu s horninovým dnem ani jaké chemické podmínky v hloubce převládají.
Proč voda ještě neznamená život
Na Zemi potřebuje známý život kapalnou vodu, dostupné chemické prvky a využitelný zdroj energie. U Europy může teplo vznikat díky slapovým silám Jupiteru, který měsíc gravitačně deformuje. Takové vnitřní ohřívání pomáhá vysvětlit, proč by voda pod ledem nemusela zamrznout.
Přítomnost oceánu však sama o sobě není důkazem obyvatelnosti. Vědci potřebují vědět také to, zda mezi povrchem, vodou a horninovým vnitřkem probíhá chemická výměna a zda v oceánu existují použitelné energetické zdroje. Právě na tyto otázky je zaměřená mise Europa Clipper.
Devět přístrojů a desítky blízkých průletů
Sonda odstartovala 14. října 2024 na raketě Falcon Heavy. Není navržena jako přistávací modul ani jako zařízení, které by vrtalo ledem. Má při opakovaných průletech používat kamery, spektrometry, radar, magnetometr a další vědecké nástroje. Vědci tak chtějí sledovat povrchové složení, strukturu ledu a možné vztahy mezi oceánem a povrchem.
Sonda nebude dlouhodobě obíhat přímo Europu. Kvůli silnému radiačnímu prostředí Jupiteru se plánuje dráha kolem samotné planety s desítkami krátkých průletů kolem měsíce, které omezí celkovou dávku záření.
Proč v roce 2026 letí zase k Zemi
Europa Clipper má za sebou březnový gravitační manévr u Marsu z roku 2025. V prosinci 2026 je podle zveřejněného harmonogramu NASA plánován další průlet, tentokrát kolem Země. Gravitační asistence umožňují změnit rychlost a směr sondy vzhledem ke Slunci, aniž by musela nést palivo pro celou potřebnou změnu dráhy.
Podle dosavadního plánu dorazí k Jupiteru v dubnu 2030. Teprve potom začne hlavní etapa výzkumu Europy. Příběh mise tedy není oznámením objeveného mimozemského života, ale cestou ke zjištění, zda jedna z nejnadějnějších vodních lokalit Sluneční soustavy vůbec splňuje základní předpoklady pro jeho existenci.
Co když se život nenajde
I negativní výsledek by měl velkou vědeckou hodnotu. Mohl by například zpřesnit naše představy o tom, jaké chemické a energetické podmínky potřebuje obyvatelný svět a jak se vyvíjejí oceány na ledových měsících. Europa není jediným kandidátem: podledové oceány se zkoumají také u Saturnova měsíce Enceladu a dalších těles.
Nejbližší krok je proto mnohem konkrétnější než hledání mimozemšťanů. NASA se snaží pochopit svět, jehož nejdůležitější část je skryta pod ledem.
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Zdroje: Kód Enigma [1], NASA – Europa Clipper Mission Timeline [2], NASA – Europa Clipper launch announcement [3], JPL – Europa Clipper mission overview [4]. img ai generated