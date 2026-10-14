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Liberecká pobočka Popeyes v centru města nečekaně zavřela. Kdy opět otevře?

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Restaurace Popeyes v libereckém OC Forum musela nečekaně přerušit provoz. Za dočasným uzavřením stojí technický problém v obchodním centru. Milovníci ikonického kuřete se však nemusí obávat, podle vedení značky se brány pobočky opět otevřou již během několika dnů.
Liberecká pobočka Popeyes v centru města nečekaně zavřela. Kdy opět otevře?

Liberecká pobočka Popeyes v centru města nečekaně zavřela. Kdy opět otevře?

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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