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Domina z Hamburku jela do Čech otevřít nevěstinec a zmizela. Po Lilli Clausen se pátrá od roku 1997

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Německá domina Lilli Brigitta Clausen odcestovala v září roku 1997 do České republiky. V Praze chtěla zřídit nevěstinec, po příjezdu beze stopy zmizela.
Hamburk, Herbertstraße, 90. léta.

Hamburk, Herbertstraße, 90. léta.

Zdroj: FOTO:Gerd Eichmann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:50

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