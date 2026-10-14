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Lemur kata: král Jelimán? Smůla. Ve skutečnosti vládnou samice a samci spolu bojují smradem

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Lemur kata má pruhovaný ocas, oči jako člověk po třetím espressu a díky Madagaskaru kariéru animované celebrity. Jenže skutečný život „krále Jelimána“ je ještě lepší než film.
Lemur kata: král Jelimán? Smůla. Ve skutečnosti vládnou samice a samci spolu bojují smradem

Lemur kata: král Jelimán? Smůla. Ve skutečnosti vládnou samice a samci spolu bojují smradem

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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